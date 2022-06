L’aeroport de Sabadell (Vallès Occidental) va ser escenari aquest dimecres del primer vol a Espanya d’un avió elèctric, un biplaça de 500 quilos i de fabricació eslovena destinat a la formació de pilots.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va viatjar com a passatgera en aquest primer vol que, segons va explicar el president de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell, Pere Joan Nogueroles, suposa «l’inici d’una de nova era en l’aviació en general».

El biplaça, un model Velis Electro del fabricant eslovè Pipistrel, és el primer avió elèctric del món certificat per l’Agència Europea de Seguretat Aeronàutica.

Nogueroles va explicar que l’avió és 100% elèctric, pesa 500 quilos, és molt silenciós i té una doble bateria. «Per tant, tenim una doble seguretat davant alguna eventualitat. L’autonomia és d’una hora i durant el vol es va recarregant», va destacar.

L’experiència de Farrés

Abans de fer el vol inaugural, l’alcaldessa de Sabadell va dir que «hi ha dies i imatges que marquen el futur» i, una vegada de tornada a terra, va remarcar «l’estabilitat i l’absència de soroll» d’una experiència que va qualificar com a «molt interessant».

L’Aeroclub de Sabadell, juntament amb el seu centre de formació aeronàutica, ha incorporat a la seva flota la primera aeronau amb propulsió elèctrica, seguint el projecte d’aquesta entitat de renovació de les aeronaus de formació i entrenament amb avions elèctrics

L’arribada d’aquest avió, destinat principalment a la formació de pilots, representa una revolució per als aeroclubs i les escoles d’aviació, en el context de la transició mediambiental, i obre noves perspectives al món de l’aviació en general.

L’Aeroclub Barcelona-Sabadell i la seva escola, la Barcelona Flight School, aposten d’aquesta manera per l’aviació elèctrica per a una nova era en l’aviació i es converteix en la primera escola espanyola de formació de pilots a utilitzar energies renovables en la seva flota.

Com a anècdota, al costat de la primera avioneta elèctrica hi havia dimecres al matí a l’aeroport de Sabadell un rèplica del primer avió del qual hi ha documentat un vol a Espanya, l’any 1910.