Les vacances d’estiu d’aquest any estaran marcades per l’augment del lloguer de vivendes. Després de la crisi pandèmica i l’augment de les taxes d’estalvi, el sector immobiliari constata l’auge de l’oferta de lloguers turístics. Segons les últimes dades analitzades per Milanuncios, el turisme en apartaments recupera nivells similars als d’abans de la pandèmia. En concret, al maig es va percebre un increment de l’activitat respecte del mes de maig de l’any passat. En els cinc primers mesos de l’any, l’increment és del 15%. Aquesta web d’anuncis, un termòmetre privilegiat dels moviments d’oferta i demanda de tot tipus, constata que creix el nombre d’anuncis publicats (el 58% més que el 2021), amb una alça de preus mitjana del 26%.

Per passar l’estiu en zones de platja destaquen les ofertes a Andalusia i al nord d’Espanya, que acumulen el 25% i el 10% de la quota de mercat, respectivament. Tanmateix, Madrid, amb el 39% de les cerques, és la regió preferida per la població segons les dades del maig del 2022. Analitzant el volum d’anuncis publicats el 2022, Andalusia és la regió que més oferta registra, seguida del País Valencià i Galícia. Aquesta última, amb un increment del 40% respecte a l’any anterior en la seva oferta de lloguer vacacional, és la regió on més està creixent el mercat. La pujada de preus que s’observa en el turisme vacacional ha fet que no tots els usuaris es puguin permetre disfrutar d’una escapada. Tanmateix, hi ha moltes més opcions per fer front a la calor de l’estiu. Durant el mes de maig també ha despuntat la demanda de piscines i mobiliari de jardí. Piscines La demanda de piscines ha incrementat les seves cerques un 31% aquest mes de maig respecte a l’any anterior, tot i que és especialment rellevant el cas del mobiliari de jardí, que des de principis del 2022 registra un increment important de les seves cerques. El maig del 2022, la demanda de mobiliari de jardí va registrar el seu pic més alt i va superar les 600.000 visualitzacions d’anuncis relacionats, un 456% més que l’any anterior. Tanmateix, en aquests productes també s’ha experimentat un creixement en els preus mitjans. Comprar una piscina a Milanuncios l’abril del 2022 és un 223% més car que l’any passat, i comprar mobiliari de jardí, un 56%.