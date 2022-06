La Cambra de Terrassa (Vallès Occidental) ha atorgat al president i fundador de Torrella Ingeniería-Arquitectura, Josep de C. Torrella Cascante, el premi Cambra 2022 al lideratge empresarial per la seva activitat empresarial directa i per la seva contribució a l’enginyeria industrial analitzada i aplicada «en favor de l’eficiència de les empreses».

Torrella és doctor enginyer industrial, va fundar la seva empresa el 1959, és soci fundador i conseller d’Ingest, Enginyeria i Gestió, promoguda pel Banc Industrial de Catalunya, i membre fundador de l’Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya (Asinca). A més, ha sigut catedràtic de Construcció i Arquitectura Industrial en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), va ser responsable del Departament d’Enginyeria de la Construcció en aquesta universitat i va ser condecorat amb la medalla de plata de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona. Ha rebut també la medalla Francesc Macià de la Generalitat i va guanyar el premi Bonaplata en projectes industrials el 1993, 1996 i 2001, entre altres reconeixements. Els premis Cambra 2022 s’entregaran el 14 de juliol a les 7 de la tarda al Teatre de la Passió d’Olesa de Montserrat. Més <strong>notícies de Terrassa</strong> en l’edició local d’EL PERIÓDICO