La despesa mitjana de cada espanyol a l’estiu augmentarà aquest any per primera vegada des del 2018 i arribarà a 610 euros, segons l’últim informe de l’Observatori de Turisme Emissor a Espanya (ObservaTUR), en què participen destacades empreses del sector. L’estudi diu que el del 2022 serà «l’estiu de la recuperació» després de l’impacte que ha provocat la pandèmia en el turisme. Segons les dades que recull l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els hotels són un 45,4% més cars que l’any passat, per això podrien ser les vacances més cares de la història.

Segons ObservaTUR, aquest estiu augmenta el percentatge dels que tenen previst sortir (més de 20 punts, fins al 89%) i disminueix el dels que no ho tenen previst (al 12%). Quant a la despesa, si el 2021 es va registrar la mitjana més baixa, 566 euros, el pressupost per persona s’eleva a 610 euros per a aquest estiu. Respecte als qui no viatjaran aquest estiu segons ells mateixos asseguren (12% dels viatgers consultats), les raons són molt diverses.

L’elecció de destí comença a recobrar la tendència anterior a la pandèmia: descendeix la proporció de destinacions nacionals i augmenten les opcions que contenen desplaçaments internacionals, tot i que encara es mantenen lluny dels nivells anteriors al 2020. No obstant, la planificació de sortides a l’estranger és encara molt desigual. Així, mentre Europa concentra l’interès de la immensa majoria que està plantejant-se un viatge a l’exterior, l’atenció sobre altres continents continua sent limitada.

En consonància, l’avió experimenta una clara recuperació, pròxima ja als valors anteriors a la pandèmia, mentre que el cotxe particular decreix 11 punts. L’hotel es consolida el 2022 com el tipus d’allotjament més seleccionat, amb un augment de 9 punts respecte al 2021, tot i que encara no arriba als nivells registrats abans de la pandèmia.

El sector turístic es mostra optimista i insisteix que estem en «l’estiu de la recuperació», perquè, després de quatre anys de caigudes, canvia la tendència i puja el pressupost en 54 euros respecte al 2021, tanmateix la xifra es queda lluny dels més de 700 euros que es destinaven el 2018 i 2019.

Les ganes de viatjar es noten en els 20 punts de diferència entre el 89% dels que tenen previst sortir aquesta temporada estival, en comparació amb el 68% de l’estiu passat. Ara es viatja més lluny, les destinacions internacionals són l’opció de dos de cada cinc turistes. El 18% tria exclusivament un viatge a l’estranger i un 22% el combina amb una estada en territori nacional.