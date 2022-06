Amazon, Google i Mercadona han sigut elegides, en aquest ordre, com les millors empreses per treballar el 2021-2022 segons la valoració dels universitaris espanyols segons els resultats de la V Edició de Merco Talento Universitario, presentat aquest dimecres per Merco i Recruiting Erasmus. Així doncs, completen el ‘top ten’ Apple, Inditex, Netflix, Santander, Coca-Cola, Microsoft i BBVA.

L’objectiu de Merco Talento Universitario és, a més d’assenyalar quines són, segons la perspectiva dels universitaris, les millors empreses per treballar a Espanya, aportar informació sobre les valoració dels estudiants d’últim i penúltim any de grau, dels estudis cursats i dels serveis d’ocupació de la universitat (factors que els van portar a elegir-la, grau de satisfacció amb la mateixa, etc.), les seves preferències per treballar (sector, tipologia de companyia, expectatives salarials, etc.), i aspectes relatius a la recerca d’ocupació (com i on busquen informació sobre les companyies, quins factors són els que més valoren al triar una empresa com a lloc de treball, etc.).

Diferents rànquings

A més, en el rànquing sectorial, destaquen en les primeres posicions Garrigues (advocats), Nestlé (alimentació), Mapfre (asseguradores), Sanitas (assistència sanitària), Deloitte (auditoria), Mercedes Benz (automoció), Santander (bancari), Coca-Cola (begudes), Indra (consultoria), Decathlon (distribució especialitzada), Amazon (distribució generalista), Inditex (distribució moda), Ikea (distribució i equipament per a la llar), L’Oréal (drogueria i perfumeria), Apple (electrònica consum/llar), Iberdrola (energia, gas i aigua), Adecco (ETT i servei RRHH), Bayer (farmacèutic), JP Morgan Chase (financer) o ESIC (formació).

També destaquen Meliá Hotels International (hostaleria i turisme), Airbus Group (industrial), Microsoft (informàtica i software), Acciona (infraestructures, serveis i construcció), Grupo Planeta (mitjans de comunicació), Cabify (mobilitat, serveis i tecnologia), Netflix (oci i entreteniment), Grup Social ONCE (ONG, fundacions i associacions), Google (serveis d’internet), Siemens (tecnològic / industrial), Telefónica (telecomunicacions), Correus (transport de mercaderies) i Renfe (transport de viatger).

Per àrea d’estudi, els estudiants d’Art i humanitats elegeixen Netflix com la millor empresa per treballar, mentre Google és la més ben valorada pels de Ciències i Enginyeria i arquitectura; Mercadona ho és per als de Ciències de la salut i Formació Professional i Amazon per als de Ciències socials i jurídiques.

Respecte als criteris d’elecció de la universitat, els estudiants les escullen per les seves característiques (57,9%), la seva reputació/prescripció (32,5%) i les accions de màrqueting (9,6%). En aquesta edició, el nivell de satisfacció global dels universitaris amb la universitat disminueix i se situa en 7,19 davant el 7,49 del 2020, sent l’assessorament laboral el servei més mal valorat (5,20).

Una vegada finalitzada la universitat, un 36% dels enquestats té la intenció de realitzar un postgrau, davant el 33%, que pensa que no, i un 32% que no ho té clar. Entre les matèries de preferència figuren Administració i Direcció d’Empreses (13%), Dret (7%) i Màrqueting i Investigació de Mercat (6%).

Sobre com busquen feina els universitaris en l’actualitat, l’estudi constata que els principals canals d’informació a què recorren són els cercadors i les pàgines web d’ocupació (17%), les xarxes socials (14%) i els anuncis d’ofertes d’ocupació (13%). Per contra, els canals menys utilitzats en aquest sentit són la publicitat en televisió (1%), la publicitat en publicacions periòdiques (1%), en premsa impresa (1%) i en fullets de reclutament (1%).

Retribució i qualitat de vida

Segons aquest estudi, els universitaris prefereixen treballar en una gran companyia multinacional (independentment de si és espanyola o estrangera), en llocs que exigeixin viatjar però amb residència a Espanya; i que ofereixin estabilitat, davant els que prometen desenvolupament professional tot i que són més insegurs. I veuen adequat percebre un salari mitjà de 1.494 euros nets mensuals tot just incorporar-se al mercat de treball, 28 euros més que el 2020.

Quant als factors més importants a l’hora d’elegir una empresa com a lloc per treballar són la qualitat de vida (flexibilitat, teletreball, etc,) i una bona retribució i beneficis, tots dos amb un 20%; i un bon ambient de treball (16%). En el costat oposat, que l’empresa serveixi de trampolí per a altres treballs (2%) i que l’empresa tingui bona reputació (2%).

Els estudiants de ciències socials se senten atrets per aquelles empreses que ofereixen formació i desenvolupament professional, així com bona retribució i beneficis; els d’arts i humanitats s’inclinen, majoritàriament, per empreses que fomenten valors i bona reputació; els de ciències de la salut aposten, tanmateix, per les que ofereixen bon ambient laboral; i, finalment, tant els de ciències com els d’enginyeria i arquitectura coincideixen a decantar-se per companyies que permeten formar-se i desenvolupar-se professionalment.