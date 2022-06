El Banc dels Aliments de Girona ha tancat un 2021 de "rècord absolut" amb el repartiment de 3.735 tones a 91 entitats. Segons la memòria, aquest menjar ha acabat arribant a 44.365 beneficiaris que han rebut, de mitjana, 84,2 quilos d'aliments cadascun al llarg de l'any. Un any rècord sobretot gràcies a l'èxit del Gran Recapte del 2020 que va omplir els prestatges de menjar per repartir. El fins ara president de l'entitat, Frederic Gómez, alerta que enguany no es mantindrà aquesta tendència a l'alça perquè el menjar recollit durant la darrera campanya es va reduir a la meitat. De moment, han notat un descens en el nombre de beneficiaris, que se situa en uns 38.600. Gómez deixa el càrrec i Joan Jorba pren el relleu al capdavant de l'entitat.

"La dada més important del 2021 és que vam aconseguir repartir 3.735.635 quilos d'aliments, ha estat un rècord absolut en els 34 anys que porto al Banc dels Aliments", ha explicat Frederic Gómez aquest dimarts durant la presentació de la memòria de l'entitat. El president sosté que això podria fer pensar que l'any passat va ser excepcional però no ha estat així. De fet, han disposat de tantes tones de menjar gràcies al resultat "extraordinari" del Gran Recapte del 2020, que és el que ha abastit els prestatges durant el 2021.

La realitat de l'any passat, però, és que el volum de menjar recollit en aquesta campanya solidària cabdal per a l'entitat es va reduir a la meitat i això posa en risc la disponibilitat d'aliments per a aquest any. En concret, el 2020 va recaptar 575.344 quilos de menjar i el 2021 324.137. Gómez atribueix la davallada a diversos factors, com deixar enrere la pandèmia quan la ciutadania estava més sensibilitzada amb les dificultats que podien travessar usuaris en situació de vulnerabilitat i va provocar un repunt en la solidaritat o, també, en un augment de precarietat en la situació econòmica de les famílies.

Per ara, hi ha hagut un descens en el nombre de beneficiaris passant dels 44.365 del 2021 a uns 38.600. Gómez concreta que des del Banc dels Aliments no es deixa fora ningú, tot i que potser podrien acabar rebent menys quilos per persona i any si no disposen de més menjar, i creu que aquesta davallada pot estar provocada perquè persones que s'havien quedat sense feina durant la pandèmia ara n'han trobat i ha millorat la seva situació.

Tot i això, alerta que hi podria tornar a haver un repunt de famílies amb necessitat de suport per tenir menjar per l'encariment del cost de la vida (també de la cistella de la compra) i per l'arribada de refugiats per la guerra d'Ucraïna: "Ho hem començat a detectar però encara no ho tenim comptabilitzat. També és cert que és una realitat molt fluctuant".

Cada beneficiari ha rebut, durant el 2021, una mitjana de 84,2 quilos d'aliments i el Banc dels Aliments ha repartit majoritàriament llet, fruita, verdura, oli, pasta i arròs. El menjar prové de diferents llocs: aprofitaments (el 39%), a través de fons europeus (32%) i de donacions (29%).

El Banc dels Aliments no atén directament els beneficiaris, sinó que abasteix entitats socials que s'encarreguen de proporcionar el menjar. El 63% s'han distribuït a través dels Centre de Distribució d'Aliments (CDA) que hi ha repartits arreu de les comarques gironines.

Frederic Gómez ha estat 34 anys al Banc dels Aliments però ara ha decidit fer un pas al costat per fomentar un relleu a la presidència. Assumeix el timó de l'entitat Joan Jorba, fins ara vicepresident primer.

A curt termini, estan preparant una nova edició de la campanya 'La fam no fa vacances' destinada a recollir aliments de cara a l'estiu. Hi participen Blanes, Cadaqués, Figueres, La Bisbal d'Empordà, Llançà, Lloret de Mar, Portbou, el Port de la Selva, Sant Antoni de Calonge, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro i Tossa de Mar on hi haurà voluntaris en alguns supermercats per recollir aliments que aniran a parar directament a les entitats encarregades de repartir-los. Es farà del 24 al 26 de juny.