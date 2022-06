CaixaForum València obri les portes amb la vocació de convertir-se en un equipament de referència a la ciutat. Aspira a ser un espai viu al servei dels valencians on la cultura es manifeste com una eina per a fomentar la cohesió i la integració social. L’objectiu últim de CaixaForum València és aproximar la cultura a tots els públics. Hi tindran cabuda, entre altres propostes, exposicions d’art antic, modern i contemporani, i també de ciència i de temàtica social; concerts i recitals poètics; art multimèdia; debats sobre grans qüestions d’actualitat; jornades socials i de caràcter científic i mediambiental; tallers educatius i familiars, i activitats dirigides a grups de persones majors. Amb aquesta voluntat, els tres grans projectes inaugurals abracen temàtiques molt diverses.

L’espectacular espai ha estat projectat per l’arquitecte figuerenc Enric Ruiz-Geli, líder de l’estudi Cloud 9 de Barcelona i professor de la universitat Virginia Tech. Lluny de limitar-se a la funcionalitat, CaixaForum València és en si mateix una creació artística: un paisatge, format per diferents càpsules i protegit per la coberta colossal de l’estructura de l’edifici, en el qual la sostenibilitat té un paper clau. D’aquesta manera, conviuen en harmonia l’arquitectura de l’edifici original i la intervenció arquitectònica per permetre’n l’ús cultural, ja que el projecte respecta, potencia i conviu amb l’edifici mantenint-ne l’essència com a espai de reflexió i gran superfície cultural oberta, pública i d’intensa activitat. Per celebrar amb els valencians la posada en marxa d’aquest nou equipament, la Fundació ”la Caixa” organitzarà unes jornades de portes obertes a CaixaForum València des del dimecres 22 de juny fins al dijous 30 de juny, les entrades de les quals ja estan totes reservades. El nou espai de la Fundació ”la Caixa” a València ratifica el compromís de l’entitat amb la Comunitat Valenciana i amb els valencians, i dota la ciutat d’un centre cultural de primer nivell que completa l’oferta de la Ciutat de les Arts i les Ciències. D’aquesta manera, l’entitat convertix València en la novena ciutat espanyola que acull un CaixaForum. El projecte d’Enric Ruiz-Geli crea un món de cèl·lules vives a l’interior de l’edifici. El mateix arquitecte el descriu com un paisatge constituït per espais interconnectats en un ecosistema protector. El conjunt, Enric Ruiz-Geli el descriu com un projecte d’intel·ligència col·lectiva en el qual han col·laborat professionals de disciplines molt diverses. Destaquen Javier Peña, d’Xpiral -com a arquitecte associat, juntament amb Salvador Segura de Ardévol i Mila Moskalenko, arquitecta líder de Cloud 9. Així mateix, han participat deu empreses de makers que han aportat el seu coneixement en tradició i innovació: SimonTaylor, dissenyador de comunicació i gràfica amb Signes, Nagami i Virginia Tech a la robòtica de la impressió 3D, enginyeria energètica d’Integral, paisatgisme, tecnologia audiovisual, il·luminació, mobiliari, composites, ceràmica acústica i biodiversitat. També han tingut un paper destacat les dues creadores valencianes autores de les obres permanents del centre.