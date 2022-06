La Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) ha alertat de la crítica situació que pateix el sector avícola durant la reunió que ha mantingut amb la patronal avícola, a qui ha advertit que a l’octubre hi podria haver desproveïment de pollastre si no paguen més als grangers, que acumulen pèrdues de més de 32 milions d’euros, segons han informat en un comunicat.

En concret, l’organització agrària ha recordat que els consumidors espanyols estan pagant un 35% més pel pollastre que fa pocs mesos. Tanmateix, els grangers avícoles no estan percebent gairebé res d’aquest increment, per això la seva rendibilitat s’ha desplomat i fa inviable la supervivència de les granges.

Des de l’UPA alerten de la situació «crítica» del sector, que podria comportar que a l’octubre hi hagués un desproveïment de pollastre a escala nacional, davant la impossibilitat de fer front a les despeses de les granges, que en aquests dies d’onada de calor es disparen encara més per la necessitat de refrigerar les granges per mantenir el benestar dels animals.

D’aquesta forma, segons ha explicat l’organització agrària, els grangers ja estan sol·licitant crèdits per poder fer front a les despeses. Els càlculs de l’UPA estimen les pèrdues dels grangers avícoles en 32 milions d’euros, a causa que en aquests moments els seus costos superen el que les integradores els paguen.

Per pollastre estan perdent entre 0,13 i 0,15 euros. En cas de no corregir-se aquesta situació, les pèrdues podrien vorejarels 75 milions d’euros a final d’any. L’organització agrària ha qualificat de «pegat» l’ajuda que ha articulat el Ministeri d’Agricultura de 10 milions d’euros per a una crisi que és d’enorme dimensió.