Divuit càmpings de les comarques gironines (que representen el 25% del conjunt) han estat reconeguts per la seva màxima excel·lència en sostenibilitat i l’Associació de Càmpings de Girona els hi va lliurar ahir a la tarda els diplomes, durant l’assemblea extraordinària anual, que s’ha dut a terme al càmping Delfín Verde Costa Brava Resort de Torroella de Montgrí i que va comptar amb l’assistència del vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró; de l’alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí; de la delegada de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral; i del subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon; entre altres autoritats.

Aquesta assemblea es fa just quan arrenca la temporada estiuenca, amb la previsió aquest any de recuperar el turisme i tornar a arribar a xifres d’ocupació del 2019. A l’acte també es va fer un reconeixement als que ja superen el mig segle de trajectòria, que ja representen un 50% del total de càmpings. Puigneró va manifestar: “treballem per crear el País de les oportunitats, de l’esforç i de la feina”. “La feina la creen les empreses i nosaltres hem d’estar en tot moment al vostre costat per facilitar les coses i en aquest Govern teniu un aliat per seguir i persistir”, va afegir.

Els diplomes s’han lliurat pels segells de qualitat mediambiental que han obtingut els divuit càmpings, que certifiquen la seva trajectòria en aquest àmbit. Els càmpings gironins que han rebut els diplomes disposen de nombrosos certificats atorgats per entitats externes que deixen constància de la seva trajectòria en qualitat ambiental, en inversions constants i en un treball a favor de la sostenibilitat i el medi ambient. Es tracta de certificats com són l’ISO14001, Biosphere, IDA Dark Sky, ISO9001, EMAS, Distintiu de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya i CETS Carta Europea del Turisme Sostenible, atorgats per la implantació de sistemes de gestió ambiental i per haver aconseguit un equilibri entre les dimensions econòmica, sociocultural i el medi ambient. El president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, destaca que “aquests reconeixements demostren un cop més el l’excel·lència dels establiments gironins i la seva aposta per la sostenibilitat i per ser referents en el sector”.

Malgrat la pandèmia, el conjunt de càmpings de les comarques gironines van continuar la seva aposta ferma amb inversions importants per continuar sent capdavanters i seguir millorant la qualitat dels establiments, sobretot per fer-los encara més sostenibles tenint en compte els reptes plantejats amb el canvi climàtic.

Els càmpings gironins han invertit 30 milions d’euros de cares a aquesta temporada per ser encara més sostenibles. La majoria d’aquests diners s’han destinat a millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions. Gairebé tots els càmpings han invertit en plaques solars fotovoltaiques i tèrmiques per subministrar energia a les instal·lacions; en instal·lacions d’energia geotèrmica, en equipar els establiments amb carregadors de vehicles elèctrics i en l’adquisició de vehicle elèctrics.

El compromís dels càmpings gironins s’emmarca en l’aposta per un turisme responsable, i per anar implementant mesures que contribueixin a reduir l’efecte del canvi climàtic i fer-ho en consonància amb la consciència de molts dels visitants de respecte per l’entorn.

El 50% dels càmpings ja tenen més de 50 anys

A l’acte també s’ha fet un reconeixement als càmpings que celebren més de 50 anys de trajectòria. Dins l’Associació ja hi ha 36 càmpings amb una trajectòria de més de 50 anys (el 50% del conjunt de càmpings), un fet que demostra la consolidació d’aquest sector i el gran recorregut que ha fet fins a convertir les instal·lacions en modèliques i amb un gran nombre de serveis. Aquest 2022 celebren aniversari: l’Aquarius de Sant Pere Pescador (50 anys); i Càmping Bella Terra; Càmping Internacional de Palamós; Delfín Verde Costa Brava Resort; càmping Rifort; i càmping Tres Estrelles Costa Brava, que celebren aquest any els 60 anys.

Arrenca la temporada estiuenca

Després d’una Setmana Santa amb xifres d’ocupació de fins al 95%, els càmpings de les comarques gironines arrenquen la temporada estiuenca amb l’objectiu de recuperar les xifres d’abans de la pandèmia. Els càmpings preveuen consolidar de nou el turisme estranger i també mantenir l’increment de turisme català. Durant la pandèmia molts catalans van descobrir els càmpings, com a instal·lacions a l’aire lliure i amb un gran nombre de serveis per a tota la família, i una gran part d’aquests nous clients han repetit. Aquestes darreres setmanes i festius hi hagut una molt bona ocupació i tot apunta que aquest any serà la temporada de la recuperació de la demanda turística.

Un gran nombre de premis i reconeixements

Cal recordar que aquest any el Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador, ha estat premiat per l’associació alemanya ADAC com el càmping més sostenible d’Europa. I l’Internacional de Calonge, va rebre un altre guardó, el prestigiós DCC-Europa Preis de Platí. El Salatà de Roses va quedar finalista en la categoria d’accessibilitat dels premis de l’ADAC; i l’Empordà de l’Estartit, en la categoria de millor càmping familiar que concedeix l’ANWB, l’associació de referència als Països Baixos. L’Aquarius de Sant Pere Pescador, i l’Internacional de Calonge, han estat premiats amb els prestigiosos ACSI Awards 2022 i el càmping Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador ha estat guardonat amb el prestigiós premi Alimara a la sostenibilitat.

Per altra banda, els càmpings gironins han mantingut els tretze reconeixements internacionals que tenien en revalidar els set prestigiosos TopCamping concedits per l’ANWB i els sis Superplätz que atorga l’ADAC, que equivalen a la categoria de cinc estrelles.