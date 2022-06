Els productors de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona van registrar, el 2021, una producció de total de 96.000 tones de poma, la xifra rècord des de la seva creació. Les tres empreses que produeixen i comercialitzen la poma, Fructícola Empordà (Sant Pere Pescador), Girona Fruits (Bordils) i Giropoma Costa Brava (Ullà), destaquen que aquest rècord es deu a “principalment a una climatologia molt favorable” i subratllen que a “a més de quantitat la qualitat ha estat alta”. IGP Poma de Girona va anunciar aquesta dada el divendres passat en l’assemblea anual de socis, celebrada a l’hotel La Costa Beach & Golf Resort, de Pals, on els germans Roca (El Celler de Can Roca) van rebre el Premi Poma de Girona pel suport i difusió que fan “dels productes de proximitat i per haver cooperat sempre amb Poma de Girona”. El cuiner Joan Roca va recollir el guardó i va destacar que “la Poma de Girona està a la nostra cuina des de fa molts anys, la tenim molt present a casa i quan anem pel món. Seguirem sent ambaixadors de la Poma de Girona”. A l’assemblea hi van assistir Jordi Camps, diputat de Promoció Econòmica Local de la Diputació de Girona, Elisabet Sànchez, directora dels Serveis Territorials de la Generalitat i Jaume Fontdevila, conseller comarcal de Règim Interior.

Jaume Armengol, president de Poma de Girona, explica que la clau d’aquesta dada va ser “un climatologia molt favorable, vam tenir un bon quallat de la flor i vam poder aprofitar tota la producció. A més de la quantitat vam tenir una bona qualitat”. Armengol subratlla que la xifra "és significativa de que el sector de la poma està en constant innovació i demostra la resiliència dels productors en el context actual que estem". Poma de Girona, formada per 78 famílies productores, preveia, l’estiu passat, recol·lectar 84.580 tones, un 16% més que en la campanya anterior, però finalment s’han superat les expectatives. Les temperatures suaus i períodes relativament secs durant els mesos de la collita de 2021, i l’absència de grans pedregades, episodis de vent i altres accidents meteorològics com els que hi va haver fa dos anys, són les raons que expliquen la bona temporada. També s’ha fet palès que la producció de 2021 va ser una poma d’alta qualitat, de mida més gran, amb més color i més dolça.

De Ramon Brugada als germans Roca

L’última assemblea anual de socis de Poma de Girona va ser el 2019. Fa tres anys va posar en marxa la primera edició dels Premis Poma de Girona, on van reconèixer el director del Centre de Genètica Cardiovascular de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona, el cardiòleg Ramon Brugada, que va destacar la importància de consumir producte de proximitat per donar suport a l’economia local i protegir el medi ambient. Aquest cop s’ha premiat els germans Roca (El Celler de Can Roca) pel suport i difusió que fan dels productes de proximitat i per la cooperació que han fet sempre amb Poma de Girona. El cuiner Joan Roca va recollir el guardó en nom també dels seus altres dos germans (Josep i Jordi) i va destacar, dirigint-se als productors, que “el producte de Poma de Girona està a la nostra cuina des de fa molts anys, el tenim molt present i ens enorgulleix molt tenir un producte de tanta qualitat com el que feu, sou un sector exemplar. El compromís amb vosaltres ve de lluny, us tenim molta admiració. Seguirem sent ambaixadors de la Poma de Girona, la seguirem cuinant a casa. Quan anem pel món, un dels productes que sempre expliquem i ens emportem són pomes de Girona”. El Celler de Can Roca té tres estrelles Michelin i ha estat vuit anys entre els cinc millors restaurants del món, i en dues ocasions al número u, segons The World's 50 Best Restaurants.