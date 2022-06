La Diputació de Barcelona ha invertit 367.807 euros a fi de millorar la seguretat viària a l’avinguda de Catalunya de la localitat vallesana de Parets del Vallès (Vallès Oriental).

La carretera BV-1604, coneguda al seu pas per Parets del Vallès com l’avinguda de Catalunya, és l’eix vertebrador de la població que connecta la majoria d’equipaments i espais representatius del municipi, on es desenvolupen les principals activitats socials i comercials.

La semaforització de diversos encreuaments, la construcció de plataformes elevades, millores en els passos de vianants o la col·locació d’elements per reduir la velocitat dels vehicles són algunes de les actuacions que s’han portat a terme. L’objectiu dels treballs és reduir la sinistralitat d’un tram molt freqüentat i afavorir la convivència amb els vianants.

El diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, va acompanyar l’alcalde, Francesc Juzgado, aquest dijous en una visita final d’obres. Pons va recordar «la importància de domesticar una carretera qualificada d’alta concentració d’accidents i convertir-la en una travessera urbana». L’alcalde vallesà va deixar clar que «aquestes actuacions són clau per a la seguretat viària del municipi».