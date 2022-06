El preu de la llum per a aquest diumenge baixarà fins als 177,64 euros MWh, xifra que representa un descens del 16,2% respecte aquest dissabte (212 euros MWh), segons ha informat l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).

Concretament, el preu al mercat majorista serà de 122,61 euros MWh, és a dir, un 16,3% menys que el preu fixat per a avui, mentre que la compensació pel topall del gas ha baixat fins als 55,03 euros MWh, també un 16% menys.

D'aquesta manera, el preu de l'energia torna a retrocedir en el cinquè dia amb el topall pel preu del gas en vigor i se situa uns 90 euros per sota al preu fixat per aquest divendres, quan va ser de 266 euros Mwh.

D'altra banda, si es compara amb el divendres passat, l'energia procedent del cicle combinat ha reduït considerablement el seu pes respecte les altres a favor de l'eòlica, que ha augmentat la seva productivitat. Es tracta d'una situació diferent a la de dijous, quan l'excepcionalitat per l'onada de calor, les poques ratxes de vent, baixa activitat fotovoltaica i l'elevada demanda va provocar que el preu de la llum pugés, malgrat el topall del gas.

L'excepció ibèrica del mercat elèctric, aprovada per la Comissió Europea, limita el preu del gas per la generació elèctrica a una mitjana de 48,8 euros el MWh durant un any, tot i que aquest mecanisme comença aplicant uns 40 euros MWh en els primers mesos.

Amb aquest mecanisme, es deixa de pagar a les centrals de cicle combinat i de carbó el preu real, repartint-lo en les diferents subhastes del mercat. D'aquesta manera, seran els consumidors amb tarifa regulada o els que estan al mercat lliure, però amb una tarifa indexada que pagaran la diferència amb la seva factura.