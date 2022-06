El mexicà Hector Grisi serà el nou conseller delegat del Santander. El banc ha anunciat aquest divendres que l’actual conseller delegat de la filial a Mèxic i responsable de tots els negocis del grup a Amèrica del Nord substituirà a partir del pròxim 1 de gener José Antonio Álvarez, que es mantindrà a l’entitat com a vicepresident no executiu.

El nou número dos del banc presidit per Ana Botín s’ha imposat als altres grans candidats: el portuguès António Simões (responsable regional d’Europa i conseller delegat de la filial espanyola) i l’espanyol Carlos Rey de Vicente (responsable regional de Sud-amèrica). Altres dels possibles substituts que havien sonat en els últims mesos, tot i que amb menys possibilitats, eren el brasiler Mario Roberto Opice Leão (conseller delegat de la filial al Brasil) i l’espanyol Víctor Matarranz (responsable del negoci d’assegurances i banca privada del grup).

«Estic molt agraïda a José Antonio per tot el que ha aportat al grup els últims 20 anys. El seu lideratge i dedicació han sigut fonamentals per a l’èxit de Santander i per a mi ha sigut un suport molt important en aquests anys. Estic encantada que segueixi al consell com a vicepresident no executiu i estic segura que continuarà sent clau per al creixement de Santander els pròxims anys», ha afirmat Botín en un comunicat.

«Tinc molta confiança en Héctor. Acumula dècades d’experiència i un coneixement profund dels nostres mercats i les nostres línies de negoci. A més, en aquests anys ha demostrat el seu lideratge, treball en equip i capacitat per crear valor per als nostres clients i accionistes. Els seus excel·lents resultats com a conseller delegat de Santander Mèxic i responsable d’Amèrica del Nord parlen per si mateixos i són la millor mostra de per què el consell l’ha elegit per liderar el banc en aquesta nova fase de creixement i transformació», ha continuat dient la presidenta.