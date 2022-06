El desenvolupament i producció de la família de cotxes elèctrics i urbans del Grup Volkswagen és probablement el projecte més important a què s’han enfrontat Seat i Cupra en els últims anys. Totes dues s’encarreguen del desenvolupament de la plataforma, una variació de l’arquitectura MEB per a cotxes elèctrics per a l’ús en vehicles petits, i en seran responsables de la producció, que es portarà a terme a Martorell –mitjançant el PERTE– a partir del 2025. Aquesta família de cotxes urbans elèctrics és clau i ha d’arribar al mercat per democratitzar l’electrificació, amb preus que voregin els 20.000 euros. Tanmateix, la inflació amenaça els plans del Grup Volkswagen.Volkswagen espera que aquests vehicles elèctrics urbans, un de Skoda, un altre de Volkswagen –que molts ja anomenen ID. 2– i un altre de Cupra, que derivarà de l’UrbanRebel, impulsin les vendes de cotxes elèctrics gràcies al rang de preus. S’espera que l’ Skoda sigui el més barat i, junt amb el de Volkswagen, se situïn entre els 20.000 i 25.000 euros. El de Cupra, per l’enfocament ‘premium’ i esportiu, segurament serà més car i coronarà aquesta gamma de vehicles petits endollables.

No obstant, des del Grup Volkswagen admeten que aquest objectiu de preu es podria complicar per culpa de la inflació. Werner Tietz, vicepresident executiu d’investigació i desenvolupament de Seat i Cupra, ha admès que el grup encara confia a aconseguir aquests preus, però que «una inflació del 7% podria ser un problema». Segons Eurostat, la inflació esperada per a l’eurozona al maig és del 8,1%, i augmenta des del 7,4% d’abril.

Les claus per reduir-ne el preu

La principal carta per reduir el preu dels cotxes i permetre oferir elèctrics per sota dels 25.000 euros és l’escalabilitat de la plataforma MEB, que permet reduir costos de desenvolupament i producció, així com els múltiples components, entre ells la bateria, que compartiran entre tots tres vehicles. Que el desenvolupament d’aquests cotxes s’estigui portant a terme per part de Cupra i Seat a Espanya i que es produeixin a Martorell, on els costos de producció són més baixos que a Alemanya –on es produeix, per exemple, el Cupra Born– són consideracions que juguen a favor d’abaratir-ne el preu. La planta de bateries de Sagunt, a partir del 2026, podria contribuir a reduir encara més el preu dels cotxes al permetre al grup produir les seves pròpies bateries.

La inflació, tanmateix, ho pot malmetre tot, perquè el preu de les matèries primeres i de l’energia s’ha disparat i amenaça d’inflar el preu dels vehicles perquè l’impacte d’aquest fenomen recaigui sobre el comprador i no sobre el fabricant. BloombergNEF, la divisió d’investigació de l’agència Bloomberg, avançava recentment que els preus del liti, el cobalt i el níquel, materials clau per a la producció de bateries, van augmentar l’any passat per primera vegada en més d’una dècada, fet que provocaria que les bateries s’encarissin el 2022 també per primera vegada en més de 10 anys. Com el Grup Volkswagen, BNEF adverteix que si la inflació augmenta o es manté, l’equiparació entre cotxes elèctrics i de combustió podria estar molt més lluny que no s’espera.

Més col·laboració per reduir costos

Projectes com el de la família de cotxes urbans elèctrics, en què una marca s’encarrega del desenvolupament i producció de vehicles per a la resta d’ensenyes del grup, seran cada vegada més comuns dins del Grup Volkswagen. De fet, serà aquesta estratègia de cooperació, diu Thomas Schäfer, director d’operacions de Volkswagen i responsable de les seves marques generalistes, la que ha de permetre millorar la rendibilitat de les marques de volum del consorci.

El mateix Schäfer va admetre a Automobilwoche que «estem ben posicionats per complir els objectius de les marques, però hi ha molt potencial per explotar». Tot i que les marques del grup comparteixen tecnologies, motors i altres elements, el directiu creu que «són encara molt independents, cosa que no és dolenta, però volem més cooperació». «En el futur, definirem objectius de grup i no per a marques», va afegir abans de posar com a exemple Seat i Cupra, que són responsables del desenvolupament i producció de tota la família de cotxes elèctrics urbans del consorci, i Skoda, que està liderant el desenvolupament del nou Volkswagen Passat i del nou Skoda Superb, que es produiran junts a Bratislava. «Hem vist que projectes com aquests funcionen amb la gent correcta i les estructures adequades», va explicar.

Aquests projectes conjunts permeten reduir costos de desenvolupament i producció, i incrementen el marge de beneficis per unitat, un dels objectius del Grup Volkswagen per als pròxims anys, en què retallarà dràsticament l’oferta per centrar-se a vendre models més rendibles incidint en l’electrificació. «L’objectiu principal no és el creixement al mercat, sinó en la qualitat i els marges abans que en el volum i la quota de mercat», va dir Arno Antlitz, director financer del grup, a l’abril. El Grup Volkswagen es prepara per fer un pas definitiu en l’electrificació amb el llançament d’una gamma accessible per a gairebé tothom creada sota nous estàndards de cooperació que seran, a partir d’ara, la norma per garantir la màxima rendibilitat.