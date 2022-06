El Ministeri de Transports ha resolt les sol·licituds presentades per deu societats concessionàries d'autopistes estatals que van demanar compensacions pels efectes de l'aplicació de l'estat d'alarma decretat per la covid-19 i les ha rebutjat pràcticament totes. El govern espanyol només ha acceptat la petició de la concessionària Aulesa d'ampliar el termini concessional de l'autopista Lleó-Astorga, que s'ampliarà nou dies. Per contra, Transports no ha acceptat compensar Abertis per les concessions d'autopistes a Catalunya.

Abertis demana formalment al govern espanyol prorrogar els peatges a l'AP-7 i l'AP-2 Abertis va demanar fa més d'un any i mig la pròrroga dels peatges a l'AP-7 i l'AP-2, acollint-se al decret 26/20 que permetia a les concessionàries demanar pròrrogues per compensar les pèrdues derivades de l'aturada per la pandèmia. En un comunicat d'aquest dijous, el Ministeri de Transports informa que el Consell de Ministres de dimarts va resoldre negativament gairebé totes les sol·licituds a excepció de la de l'autopista de Lleó-Astorga i argumenta que és l'única que compleix els requisits exigits.