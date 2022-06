El portaveu de la Plataforma per a la Defensa del Transport de Mercaderies, Manuel Hernández, ha assegurat que seran les seves bases les que finalment decideixin si es convoquen noves aturades, al no haver rebut garanties per part del Govern que la llei que evitarà que treballin per sota de costos estigui aprovada a final de mes.

«El Ministeri ens ha traslladat que estan treballant en la llei que ens van prometre, però no tenim garanties que per al dia 30 aquesta llei hagi d’estar posada en marxa», ha explicat Hernández a l’acabar la reunió.

En aquest sentit, ha dit que en un termini breu de temps es traslladarà a les bases de la Plataforma el resultat de la reunió, perquè decideixin si es reprenen les aturades que van decidir desconvocar a finals de març després de 20 dies en què van suspendre tota la seva activitat.

Tanmateix, Hernández ha assegurat que mantindran el vot de confiança al Govern «fins a l’últim moment», i ha celebrat la predisposició del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a tenir comunicació directa amb la Plataforma per informar sobre els progressos en la confecció de la llei.

«La nostra situació no ens permet aguantar així gaire més. És una situació greu econòmicament. Tant de bo d’aquí al 30 es pugui comptar amb aquesta protecció perquè de veritat pugui ser viable treballar amb un camió», ha declarat Hernández.

La reunió entre representants del Ministeri i la Plataforma s’ha produït aquest dijous, en un clima marcat per les amenaces dels transportistes autònoms i pimes de convocar noves aturades si la regulació per evitar el treball per sota de costos no està aprovada el pròxim dia 30.

A la reunió d’aquesta tarda, el Govern ha estat representat pel director general de transport terrestre, Jaime Moreno García-Cano, han confirmat a Efe des del Ministeri.

Des que van desconvocar les mobilitzacions a principis d’abril, la Plataforma assegura que de mitjana els transportistes autònoms estan perdent 2.000 euros per camió, per la qual cosa apressen el Govern que compleixi el termini dels tres mesos que va dir que necessitava per aprovar la llei que combat el treball dels transportistes per sota dels costos.

En aquest marc, la ministra Sánchez ha demanat en els últims dies «tranquil·litat» i ha deixat clar que el seu compromís amb els transportistes autònoms és treure el projecte de llei abans del 31 de juliol.

Disponible un primer esborrany

Al respecte, el Comitè Nacional del Transport de Mercaderies (CNTC), l’òrgan format per representants de diferents agrupacions del sector per servir d’interlocutor amb el Govern –tot i que la Plataforma diu que no se sent representada–, ha revelat hores abans de la reunió que ja compta amb un primer esborrany que li ha fet arribar el Ministeri.

Aquesta llei busca aplicar els principis de la llei de cadena alimentària al transport de mercaderies per carretera, amb l’objectiu de prohibir que els transportistes puguin treballar sense cobrir els seus costos d’explotació.

Amb això s’intentaran evitar situacions d’abús sobre la part més dèbil de la cadena de subministrament que són les empreses de transport, autònoms i pimes majoritàriament.

Així, la normativa vol garantir que «el preu que percebrà un transportista pels seus serveis haurà de ser sempre igual o superior als seus costos efectius individuals», explica el CNTC, que detalla que per a això es proposa, entre altres aspectes, fomentar la transparència en la contractació i subcontractació de les operacions de transport.

El CNTC apunta tanmateix que encara no ha estudiat el text i que ho farà «al més aviat possible», aportant amb rigor totes aquelles aportacions que considerin necessàries per garantir el correcte funcionament del mercat i l’enfortiment del teixit empresarial.

En els últims dies, en diferents províncies ja han tingut lloc diversos actes de protesta promoguts per aquesta plataforma per exigir al Govern que compleixi el seu compromís d’aprovar l’esmentada llei.

A principis de l’abril passat aquesta plataforma va desconvocar unes aturades que durant prop de vint dies van aconseguir paralitzar la distribució al país després d’aconseguir el compromís que en tres mesos estaria llesta l’esmentada llei.

Els transportistes argumenten que malgrat les promeses i les seves reiterades advertències que els autònoms i pimes del sector treballen en condicions insuportables a llarg termini, la seva situació actual fins i tot ha empitjorat respecte a la de març, ja que el carburant no ha deixat d’encarir-se, malgrat la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant imposada pel Govern des d’abril.

Nous màxims dels combustibles

De fet, la gasolina ha marcat un nou màxim, el segon consecutiu, després de vendre’s l’última setmana a un preu mitjà d’1,917 euros el litre, mentre que el gasoil s’acosta cada vegada més al seu rècord, malgrat que tots dos inclouen la bonificació pública de 20 cèntims per litre.

A més, i segons les dades difoses aquest dijous pel Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE), que recull el preu mitjà registrat en més d’11.400 estacions de servei espanyoles entre el 7 de maig i el 13 de juny, el gasoil es ven a Espanya –una vegada aplicat el descompte– a una mitjana d’1,803 euros el litre.

«Aquesta gent està arruïnada ja, als preus que treballem amb els costos que tenim els comptes no surten», lamentava aquest cap de setmana el coordinador d’aquesta plataforma a Extremadura, Germán Martínez, disposat a iniciar una vaga el mateix 1 de juliol si aleshores no està aprovada l’esmentada llei.