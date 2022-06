Sony i Honda fan un pas més en la seva col·laboració per fabricar un vehicle elèctric per a la companyia electrònica. Les dues multinacionals han confirmat la creació de Sony Honda Mobility Inc., una associació estratègica que neix amb l’objectiu de crear «una nova generació de mobilitat i serveis».

Aquesta companyia conjunta estarà participada al 50% per cada una i s’establirà formalment aquest any amb el focus posat en el llançament d’un nou cotxe elèctric el 2025, a més d’altres serveis de mobilitat aprofitant l’experiència i coneixement de totes dues tant en el terreny de la mobilitat com de la tecnologia. Segons han explicat, Yasuhide Mizuno, executiu d’Honda, serà el CEO de la nova empresa, mentre que Izumi Kawansihi, vicepresident executiu de Sony, es convertirà en president i COO, director d’operacions.

És un moviment lògic després que Honda i Sony confirmessin al març que s’unien per al desenvolupament del vehicle elèctric de la segona, que a més s’encarregarà de desenvolupar els serveis de mobilitat. Honda posarà la seva experiència en la producció, venda i postvenda d’automòbils i la seva capacitat productiva, un dels principals obstacles per a marques, com Apple o la mateixa Sony, que volen llançar cotxes elèctrics en el futur. De fet, el mateix mes de març ja van avançar la creació d’aquesta companyia conjunta.

El primer cotxe

Sony Honda Mobility tindrà la seu a Tòquio i desenvoluparà el primer vehicle partint del Vision-S 02, un prototip de SUV presentat per Sony al CES de Las Vegas d’aquest any. Aquest vehicle disposa de dos motors elèctrics que li aporten tracció total i 268 CV de potència. Estèticament aposta per la fluïdesa per guanyar eficiència aerodinàmica però no disposa d’elements especialment cridaners. L’interior compta amb diverses pantalles per oferir contingut als passatgers, davanters i posteriors, i informació al conductor. La intenció de Sony és produir cotxes derivats dels dos prototips.

Aquest prototip es va unir al Vision-S Sedan, presentat el 2021, com les propostes de Sony per a la mobilitat. Aquest vehicle és una berlina bastant llarga, de 4,89 metres de longitud, 1,45 metres d’alt i 1,90 metres d’ample que pesa 2.350 quilos, un pes elevat però habitual en els elèctrics. Tot i que no es tenen detalls sobre la seva bateria, sí que es coneix que amaga a cada eix un motor elèctric de 270 CV de potència per a una potència total de 536 CV i tracció total, amb la qual cosa és capaç d’accelerar de 0 a 100 en 4,8 segons i d’arribar als 240 km/h de velocitat màxima.

L’ofensiva elèctrica d’Honda

Honda té tota la seva gamma 100% electrificada gràcies a les versions híbrides convencionals dels seus models, però encara no té un cotxe elèctric pur en el mercat. Com Toyota, la companyia ha esperat que la tecnologia hagi madurat prou com per llançar un vehicle complet i competitiu al mercat. No obstant, que no hagi arribat ja no vol dir que no ho faci. En aquest sentit, el mes d’abril la firma japonesa va anunciar dos importants moviments que acosten l’arribada del seu primer elèctric.

En primer lloc, va confirmar una associació amb General Motors per llançar «milions» d’elèctrics assequibles per a l’any 2027, dels quals destaca de moment un SUV compacte que incorporarà les bateries Ultium de GM, que podran oferir capacitats d’entre 50 i 200 kWh i potències de càrrega de fins a 350 kW. Pocs dies després, Honda va comunicar la seva estratègia d’electrificació, que preveu una inversió de 36.600 milions d’euros per al desenvolupament i llançament de 30 models elèctrics durant la pròxima dècada i el desenvolupament de bateries d’estat sòlid. Honda preveu que el 40% de les seves vendes el 2030 corresponguin a cotxes únicament elèctrics, mentre que el 2040 només vendran vehicles d’aquest tipus arreu del món.