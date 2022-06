Amb la inflació galopant que recorre el món, els tipus d’interès es disparen. Per mirar de controlar el ràpid augment inflacionari, els països han augmentat el cost dels diners, cosa que a la pràctica es tradueix en un encariment del crèdit. A ningú li convé endeutar-se.

Aquesta situació afecta les empreses que necessiten demanar diners per tirar endavant les seves inversions, als governs que necessiten finançar la despesa pública, i també les persones que requereixen préstecs per comprar una casa, un cotxe o finançar una despesa imprevista.

I és que el Banc Central Europeu (BCE) va decidir aquest dijous començar a apujar els tipus d’interès en 25 punts bàsics en la seva reunió de juliol per frenar el fort augment de la inflació per la guerra a Ucraïna. A més, l’organisme també ha decidit finalitzar les compres de deute públic i privat de la zona de l’euro l’1 de juliol.

Els primers a notar aquesta mesura seran els qui tinguin una hipoteca a tipus variable referenciada a l’euríbor que els toqui revisar-la (recalcular les quotes) pròximament. El valor de l’índex s’estableix en relació amb els interessos que es cobren entre elles les entitats financeres en els seus préstecs interbancaris. Si el tipus d’interès oficial és baix prefereixen recórrer a la liquiditat del BCE en lloc de demanar finançament a altres bancs que els cobrarien més interessos, per tant, l’euríbor baixa.

L’encariment del finançament també afectarà els qui hagin de contractar una hipoteca, sol·licitar un crèdit al consum o, en el cas de les empreses, obrir una línia de crèdit.

La pujada de tipus té una banda positiva i també hi ha qui hi surt guanyant. A mesura que als bancs els costi més finançar-se miraran d’atraure més estalviadors perquè siguin els seus diners el que els aporti liquiditat. I el ganxo és la remuneració, per això els estalviadors més conservadors podran tornar a trobar algun benefici en els dipòsits o els comptes remunerats, que en molts casos fins i tot havien desaparegut de l’oferta bancària.