L'hostaleria empordanesa ha perdut un dels seus puntals, Joaquima Juanola Riera, vídua de Lluís Duran Simón, propietaris de l'històric Celler de ca la Teta, el reconegut Hotel Duran del carrer Lasauca de Figueres. Ha mort amb 77 anys, després de no poder superar un entrebanc de salut que ha trasbalsat tota la família. Era mare de Ramon i Lluïsa Duran Juanola, continuadors d'un negoci familiar que es remunta a la segona meitat del segle XIX.

Joaquima Juanola, figuerenca del carrer Besalú, ha estat sempre al peu del canó treballant amb discreció per tirar endavant l'empresa. L'any 2020 va rebre un reconeixement especial, al costat d'altres dones empordaneses destacades del gremi, durant la Nit del Turisme organitzada per l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà. "Joaquima Juanola era un exemple de discreció, amabilitat i professionalitat", recorda el president de l'entitat, Miquel Gotanegra.

Dedicació a la feina

Joaquim Juanola recordava temps enrere com li va canviar la vida quan va entrar a formar part d'una família hostalera en plena eclosió del sector turístic: “Feia poc que m'acabava de casar amb en Lluís i se'm va ocórrer anar a la platja. En tornar, la meva sogra em va fer saber que allò no tocava, que calia atendre els clients, que eren ells els que havien d'anar a la platja i que nosaltres havíem de fer feina per servir-los. Va ser una lliçó que no he oblidat mai".

“Els nostres fills s'entenen molt bé, han viscut això des de petits i és la seva vida. És curiós, la tradició familiar de les darreres generacions s'han transmès entre germans i ells donen continuïtat a aquest fet”

Persona entranyable, de conversa sincera, sempre tenia un consell discret a punt quan algú el necessitava. Per a ella va ser una satisfacció que els seus fills, Ramon i Lluïsa, s'impliquessin en el negoci des de ben joves, formant-se per a garantir-ne el relleu. “S'entenen molt bé, han viscut això des de petits i és la seva vida. És curiós, la tradició familiar de les darreres generacions s'han transmès entre germans i ells donen continuïtat a aquest fet”.

La vetlla de Joaquima Juanola té lloc, aquest dijous 16 de juny al matí, al tanatori de la Funerària Vicens de Figueres. La missa de comiat se celebra a l'església de Sant Pere, a dos quarts de cinc de la tarda.