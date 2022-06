El preu de la gasolina continua creixent amb el pas dels dies i se situa per sobre dels <strong>dos euros per litre</strong>, sense indicis, de moment, que la tendència es reverteixi a curt termini. La inflació del cost dels carburants s’ha vist accentuada en els últims mesos per les conseqüències de la guerra a Ucraïna i està impactant directament en l’economia domèstica dels consumidors.

El Govern va intentar esmorteir l’auge de preus amb un descompte de 20 cèntims per la compra de cada litre de carburant, però a principis de juny l’augment ininterromput dels costos ja havia absorbit al voltant d’un 75% de la subvenció.

Des del Govern, de fet, obren la porta a realitzar <strong>canvis en aquesta mesura</strong> per aconseguir que sigui més eficaç, tot i que per ara descarten una modificació si no troben una fórmula àgil per portar-la a terme. En aquest sentit, el Fons Monetari Internacional ha criticat públicament aquestes ajudes i aposta per aplicar subvencions concretes als col·lectius més vulnerables.

La barrera dels tres euros

El president de la Confederació Espanyola d’Empresaris d’Estacions de Servei (CEEES), Nacho Rabadán, ha advertit que la situació podria empitjorar durant l’estiu, arribant a xifres difícils d’imaginar fa tan sols uns mesos. «Jo no descarto cap escenari; podríem veure preus de 3 euros el litre aquest estiu», ha assenyalat el president al diari ‘El Español – Invertia’.

«Ara el problema el tenim amb la gasolina. Les refineries han maximitzat la seva producció de dièsel perquè la demanda supera de llarg l’oferta i el seu marge de refinament al processar dièsel és molt elevat, però ara ve l’estiu a l’hemisferi nord i, amb ell, un increment de la demanda de gasolina i no n’hi ha suficient», assenyala Rabadán.

Arribar als tres euros per litre significaria un cost final molt alt per als comptes dels conductors. En vehicles amb un dipòsit de 50 litres de capacitat, per exemple, el preu d’omplir completament el tanc de combustible es dispararia fins als 150 euros.

Problemes per satisfer la demanda

Es pot destacar que l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) ha informat recentment que està tenint dificultats per afrontar la creixent demanda de petroli. Segons apunten les seves estimacions, la majoria dels productors han arribat ja al màxim de la seva capacitat extractora a causa d’una falta d’inversions en els últims anys. Es tracta d’un factor que afecta el mercat petroler i que pot repercutir en els preus finals.