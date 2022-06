El preu mitjà de la <strong>gasolina </strong>i del gasoil a Espanya ha escalat aquesta setmana a un nou rècord històric i ja supera la quota dels dos euros, ‘menjant-se’, a més, pràcticament en tots dos casos la totalitat de la subvenció de 20 cèntims per litre que va entrar en vigor el mes d’abril passat.

En concret, el preu mitjà del litre de gasolina s’ha situat aquesta setmana en els 2,117 euros, després de registrar una pujada del 3,36% respecte a fa set dies, segons dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea.

Aquest import mitjà inclou els impostos, però no reflecteix el descompte que va entrar en vigor des de l‘1 d’abril d’almenys 20 cèntims per litre, ja que hi ha descomptes superiors, depenent de la petroliera.

Comptant amb aquesta subvenció, el preu del litre de gasolina seria així ja gairebé 10 cèntims més car que en l’última setmana de març (1,818 euros), abans que es comencés a aplicar el descompte, amb la qual cosa l’encariment registrat per aquest carburant des d’aleshores ha absorbit totalment l’ajuda.

En el cas del dièsel, el preu mitjà del litre ha registrat una alça del 4,54% en l’última setmana, i supera per primera vegada el llistó dels dos euros (2,003 euros).

Així, a l’aplicar la rebaixa dels 20 cèntims per litre, l’import seria només uns tres cèntims inferior al preu que marcava a finals de març.

Respecte a fa un any, el preu mitjà del litre de gasolina s’ha encarit el 55,7%, mentre que en el cas del gasoil és el 64% més car, tot i que sense tenir en compte la bonificació vigent actualment.

El 30% més cars des de la invasió d’Ucraïna

Mentrestant, des de la invasió d’Ucraïna per Rússia a finals del mes de febrer els preus de tots dos combustibles s’han disparat més del 30%.

Aquests preus es registren en un entorn d’alces constants del cru en l’actual context, marcat per la guerra a Ucraïna. Així, el barril de Brent, de referència a Europa, cotitzava aquest dijous per sobre dels 119 dòlars, mentre que el Texas americà s’intercanviava a una mica més de 115 dòlars.

El preu dels carburants depèn de múltiples factors, com la seva cotització específica (independent de la del petroli), l’evolució del cru, els impostos, el cost de la matèria primera i de la logística i els marges bruts.

D’aquesta manera, l’evolució en la cotització del cru no es trasllada directament als preus de la gasolina, sinó que ho fa amb un decalatge temporal.

Per sobre dels nivells de la UE

Amb aquests nivells, el preu de la gasolina sense plom de 95 es manté a Espanya ja per sobre de la mitjana de la Unió Europea, situada en 2,042 euros el litre, tot i que no de la zona euro, amb un preu mitjà de 2,097 euros.

En el cas del dièsel, el preu a Espanya també és superior al de la mitjana de la UE, que és d’1,981 euros, tot i que està per sota de la de la zona euro, amb un preu de 2,029 euros.

El nivell més baix de preus finals respecte als països de l’entorn es deu que Espanya, malgrat l’IVA, els impostos més alts i els gravàmens al biodièsel, continua comptant amb menys pressió fiscal, en general, que la mitjana comunitària.