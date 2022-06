Turisme de Roses ha començat a lliurar les plaques identificatives als 33 establiments adherits al segell Ride Roses, que disposen de productes, serveis i instal·lacions adaptats a les necessitats dels ciclistes. D’aquesta manera, amb la col·locació d’aquests distintius en un lloc visible dels establiments, es facilita que els amants del ciclisme, siguin amateurs o professionals, puguin reconèixer fàcilment on trobar tot allò que necessiten per viure la millor experiència ciclista a Roses.

Entre els establiments adherits a Ride Roses es troben empreses del sector cicloturístic com botigues de venda i lloguer de material ciclista, tallers de reparacions i agències de viatge, així com establiments d’allotjament que disposen de serveis específics per donar resposta a les necessitats dels ciclistes, com ara garatge per a bicicletes, menús adaptats, serveis de pícnic, carregadors e-bike, sala de fisioteràpia, etc. Concretament, compten amb el segell 26 establiments d'allotjament, 5 establiments de reparació/lloguer i 2 agències de viatge.

Aquesta és una de les iniciatives engegades per Turisme de Roses per al posicionament de la destinació dins del mercat del cicloturisme, realitzada en aquest cas conjuntament amb el sector empresarial de la població. Altres accions impulsades han estat la creació de fins a nou rutes cicloturístiques adaptades a les diferents modalitats (BTT, carretera i gravel); l’edició de guies i l’actualització d’apps amb mapes de recorreguts, distàncies, nivells de dificultat i desnivell...; l’assistència a fires i salons; o l’organització d’accions promocionals, entrevistes i fam trips amb agències de viatges i tour operadors especialitzats.

Roses pertany a més al Club de Turisme Esportiu del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona i es troba en tràmits per a l’obtenció del segell Cicloturisme a Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme.