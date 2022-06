La ‘llei de Murphy’ diu que si alguna cosa pot sortir malament, sortirà malament. I una cosa semblant ha passat amb el mecanisme dissenyat per Espanya i Portugal per abaratir el preu de la llum: s’ha estrenat enmig d’una tempesta perfecta que ha comportat que els consumidors d’electricitat no notin una rebaixa en la factura malgrat que el mercat elèctric té el preu del gas limitat a 40 euros per megawatt hora. A l’onada de calor que ataca tot el país se suma l’anunci de Gazprom de reduir l’aprovisionament un 40% de gas del Nord Stream, cosa que dispararà de nou els preus d’aquesta matèria primera i portarà els de l’electricitat a mantenir-se en nivells alts durant les pròximes jornades, segons va afirmar aquest dimarts la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en declaracions al ‘Telediario’ de Televisió Espanyola. Aquestes són algunes de les claus d’aquesta pujada:

Dos preus: Amb el mecanisme actual, el preu del mercat majorista es divideix en dues potes, d’una banda el preu resultat de la subhasta del mercat i, de l’altra, el resultat de la compensació a les centrals de cicle combinat pel cost del gas una vegada descomptats els ingressos per les vendes d’electricitat a França. Però és la suma total la que dona el preu que paga la demanda majorista (comercialitzadores i grans consumidors). El preu resultant de la subhasta està capat: les centrals que utilitzen gas en la generació (cicles combinats, principalment) no poden fer ofertes que incorporin un cost de gas superior als 40 euros per megawatt hora (Mwh), però aquestes ofertes inclouen altres variables, com l’eficiència d’aquestes centrals (quant costa posar-les en marxa); mentre que la compensació surt com a resultat de la diferència entre el preu de cotització del gas natural (Mibgas) i aquest límit de 40 euros/MWh. Onada de calor: L’onada de calor que ataca tot el país ha disparat la demanda, per l’ús de l’aire condicionat, i ha desplomat la generació amb vent, cosa que ha impulsat la producció amb gas a través dels cicles combinats a nivells rècord de fa més d’una dècada. El cost del gas natural és una de les variables que afecta el preu de les ofertes que fan aquestes centrals de cicle combinat en la subhasta del mercat elèctric. Però n’hi ha d’altres, com l’eficiència. Les plantes més eficients tenen un cost d’activació inferior que les que estan més en desús. Aquest dimecres, la generació amb cicles combinats s’ha disparat a nivells rècord del 2008. És a dir, moltes de les centrals que van entrar en funcionament feia anys que estaven parades, i això té un cost. Per això, malgrat que el gas no podia superar els 40 euros/MWh, l’eficiència de les centrals va elevar el preu de les ofertes que van fer, i això va portar el preu de la subhasta a arribar als 165 euros per megawatt hora, en comptes dels 130 euros MWh previstos en la majoria de les estimacions prèvies. Augment del preu del gas: El preu de cotització del gas natural també hi influeix, malgrat que el mecanisme posi un límit de 40 euros/MWh a les subhastes, perquè cal compensar els cicles combinats que utilitzen gas natural en la seva generació i, per tant, tenen un cost superior a aquests 40 euros/MWh. Aquest dimarts aquesta diferència (gairebé 60 euros/MWh) no va ser gaire elevada, d’acord amb l’elevat nombre de centrals de cicle combinat en funcionament (rècord de més d’una dècada), segons explicava a EL PERIÓDICO el conseller delegat de Neuro Energía, Javier Colón. Si bé el preu de cotització d’aquest dimarts (78 euros/MWh) era més baix que el d’aquest dimecres (gairebé 90 euros/MWh), cosa que anticipa una diferència més alta en la compensació, a falta de conèixer el resultat de la subhasta i excepte que hi hagi més generació eòlica. Aquesta conclusió ja l’anticipava en el telenotícies de les 9 del vespre de TVE la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, quan apuntava que el preu «seguirà alt» per l’onada de calor, però també per l’anunci de Gazprom de reduir l’aprovisionament un 40% de gas del gasoducte Nord Stream, «l’accident que hi ha hagut en una de les principals plantes als EUA» o fins i tot per l’«expectativa que se’n necessitarà més». L’estalvi arriba a l’evitar la compensació a la resta de tecnologies: El preu final de l’electricitat al mercat majorista inclou una compensació pel preu del cost del gas als cicles combinats, però s’estalvia pagar aquesta mateixa quantitat a la resta de tecnologies que generen electricitat aquell dia i que, sense el mecanisme creat per Espanya i Portugal, es retribuirien al mateix preu en funció de com està dissenyat el mercat elèctric. Segons fonts del mercat, el preu de l’electricitat aquest dimecres seria un 5% superior sense el límit al gas, fins a arribar als 237 euros/MWh. No obstant, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha advertit les elèctriques que es vigilaran les seves ofertes en cas de mala praxi, una cosa que realitza d’ofici la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). «Això és una cosa que sempre vigila de prop Competència i li recordarem que segueixi molt de prop el comportament d’ahir i dels pròxims dies», ha indicat en declaracions a ‘El programa de Ana Rosa’. Fa falta temps per avaluar el mecanisme: És evident que el preu de la llum aquests dies segueix alt, però això no permet encara arribar a la conclusió d’un fracàs d’aquest mecanisme, sobretot per les circumstàncies excepcionals de demanda i falta de renovables que distorsionen la comparació amb els dies previs. A més, la comparació amb altres països europeus surt favorable a Espanya. Aquest dimecres el preu de la llum a França i Itàlia serà de 233,3 euros/MWh i 250 euros/MWh, en comparació amb els gairebé 225 euros/MWh a Espanya. A Alemanya el preu serà de 212 euros/MWh. Per tant, cal esperar a tenir un període de temps ampli per poder analitzar el funcionament del mecanisme, que es basa en una clau: evitar que l’usuari remuneri la resta de tecnologies de generació com poden ser les renovables, la hidràulica o les nuclears al preu dels cicles combinats. «És capital donar temps que això es vagi assentant per fer una valoració de conjunt i veure com es comporten les empreses i el mercat i, si és necessari, introduir mesures addicionals, però no cremar per endavant els inicis d’aquest mecanisme en unes circumstàncies de màxima demanda per la temperatura, la reducció de l’energia eòlica i el menor rendiment de la fotovoltaica per la calor», ha remarcat. La ministra ha reiterat que l’aplicació del mecanisme ibèric suposarà una rebaixa en la factura d’entre el 15% i el 20% per als consumidors domèstics (amb tarifa PVPC) i industrials.