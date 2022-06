El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) mantindrà aquest dimecres una reunió d’emergència per discutir la situació dels mercats. «El Consell de Govern té aquest dimecres una reunió ad-hoc per discutir les condicions de mercat», ha confirmat un portaveu del banc central.

La trobada té lloc després que les rendibilitats exigides als bons d’Itàlia o Espanya hagin arribat aquesta setmana a nivells del 2014, per sobre del 4% en el cas del deute transalpí a 10 anys i del 3% en el de l’espanyol.

La representant alemanya en el directori del BCE, Isabel Schnabel, remarcava ahir que l’organisme no va «tolerar» que es produeixi un increment desordenat de les primes de risc que suposi un risc per a la transmissió de la política monetària.

«No tolerarem canvis en les condicions de finançament que vagin més enllà dels factors fonamentals i que amenacin la transmissió de la política monetària», va afirmar Schnabel durant la seva intervenció en un acte a París.

En aquesta línia, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, va recordar la setmana passada que el BCE disposa d’instruments per combatre la fragmentació, com la capacitat de reinversió del deute adquirit sota el programa antipandèmia (PEPP), que serà implementada amb total flexibilitat de temps i jurisdiccions.

«Com ja hem demostrat, desplegarem altres instruments existents o aquells necessaris per evitar que la fragmentació impedeixi l’adequada transmissió de la política monetària», va afegir la francesa, apuntant que no hi ha un nivell específic de les primes de risc o dels rendiments del deute que pogués desencadenar la intervenció del banc central.

«No tolerarem una fragmentació que impedeixi la transmissió de la política monetària», va concloure.

El BCE va decidir en la seva reunió de la setmana passada donar per acabat el seu programa de compra d’actius i va avançar que apujarà els tipus d’interès en 25 punts bàsics al juliol, a més d’anticipar una altra pujada de la taxa al setembre la intensitat de la qual dependrà de l’evolució de les perspectives d’inflació.

La Borsa espanyola rebota amb força, l’1,68%, pendent de la Fed i el BCE

La Borsa espanyola, després de quatre sessions de caigudes, rebota l’1,68% aquest dimecres, a l’espera de les decisions sobre tipus d’interès de la Reserva Federal dels EUA (Fed), i de la reunió d’emergència convocada pel Banc Central Europeu (BCE) per analitzar la situació del mercat de bons.

En l’arrencada de la sessió, l’Ibex 35, el principal indicador nacional, que en les últimes sessions ha arribat a perdre gairebé un 9%, aconsegueix pujar aquest 1,68%, fins als 8.202,10 punts. Les pèrdues de l’any es redueixen al 6,06%.

A l’espera de la Fed i la de la reunió «d’emergència» que fa el BCE, segons publica Bloomberg, la rendibilitat dels bons sobirans es relaxa, i el deute espanyol a deu anys descendeix el 3,03%, mentre que la prima de risc baixa amb força, fins als 128 punts bàsics.