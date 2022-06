Bank of America Corporation ha aflorat una participació del 6,3% al Banc Sabadell, convertint-se així en el primer accionista significatiu de l’entitat, per davant de BlackRock o David Martínez, segons els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En concret, ha notificat el control d’un 6,323% del capital social del banc, tant a través de drets de vot, amb un 1,681%, com d’instruments financers, amb un 4,642%.

Aquest moviment va tenir lloc el 10 de juny, quan l’acció del Sabadell va tancar per sota dels 0,8 euros; concretament, 0,79 euros. Al preu actual de 0,77 euros per títol, la participació de Bank of America en l’entitat espanyola té un valor aproximat de 274 milions d’euros.

Bank of America es converteix així en el primer accionista per percentatge de participació, per davant de BlackRock (4,991%), David Martínez Guzmán (3,495%), Lewis A. Sanders (3,473%), Fintech Europe (3,105%) i Dimensional Fund Advisors (3,011%).