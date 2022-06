La Inspecció de Treball iniciarà aquest mes d’agost una campanya específica per prevenir els cops de calor a les empreses. El Ministeri de Treball enviarà aquesta setmana de forma preliminar un total de 137.000 cartes informatives a empreses de sectors amb més risc d’aquests cops tèrmics, principalment la construcció i el camp. La voluntat de la campanya és intensificar els treballs de prevenció per evitar víctimes de cops de calor durant el que queda d’estiu. Segons les dades del 2019, a Espanya hi va haver 247 accidents de treball en tot l’any vinculats als efectes de temperatures extremes.

La vicepresidenta segona i titular de Treball, Yolanda Díaz, ha comparegut aquest dilluns per presentar la nova campanya d’Inspecció. Ho ha fet recordant el cas d’Eleazar Blandón, un temporer que va morir l’estiu passat a Llorca d’un cop de calor mentre collia fruita. A Blandón el van carregar en una furgoneta i el van abandonar a les portes d’un centre de salut, on va morir poc després. Díaz pretén sensibilitzar els empresaris de les seves obligacions i els treballadors dels seus drets amb la present campanya. «Demano el compromís de les empreses [...], sisplau, impliquem-nos-hi», ha declarat la vicepresidenta segona.

La campanya consistirà en l’enviament massiu de cartes informatives a les empreses recordant-los les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. Com per exemple l’obligació de dotar els treballadors de roba de treball adequada contra les cremades solars, així com cremes específiques en funció de l’exposició. També el deure de la direcció d’assegurar-se que els seus treballadors disposen permanentment d’aigua o líquids per hidratar-se i d’organitzar el treball de manera que hi hagi pauses cada cert temps i s’evitin les hores de més temperatura quan s’opera a la intempèrie.

La campanya inclou actuacions específiques en matèria de treball irregular per reforçar els controls en aquells casos en els quals els treballadors no disposen de les garanties mínimes. Coincideix que en sectors com el camp i, en menor mesura, la construcció han transcendit prèviament casos de treballadors amb condicions que clarament vulneren els estàndards de prevenció mínims. Els inspectors se centraran també en les empreses de treball temporal (ETT) per als seus menesters.

Sancions de fins a 819.780 euros

No és que la prevenció en matèria de temperatures extremes no estigués incorporada en les qüestions que revisen els gairebé 2.000 inspectors i subinspectors disponibles per vetllar per les condicions de més de 19,5 milions de treballadors a tot Espanya. Però amb aquesta campanya des de Treball pretenen donar-li una atenció una especial durant el pròxim mes. És per això que les denúncies rebudes en aquesta matèria rebran el caràcter d’urgents per poder actuar-hi al més aviat possible.

Les sancions per a empreses que incompleixin les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals poden ser tipificades, depenent de les seves característiques, com a faltes greus o molt greus. L’import de les infraccions considerades com a greus oscil·la entre el 2.046 i els 40.985 euros, mentre que les molt greus van de 40.986 fins a 819.780 euros. Els inspectors posaran una sanció o l’altra depenent de com de perillosa sigui la situació a la qual s’exposen els treballadors, si és recurrent, la gravetat dels danys produïts i el nombre de persones afectades, entre molts altres factors.