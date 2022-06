Segon rècord històric consecutiu en el preu de l’electricitat al mercat majorista. El cost del megawatt-hora de mitjana aquest dimarts ascendirà fins als 111,88 euros, per sobre dels 106,74 euros d’aquest dilluns, segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE). Un preu desmesurat que arriba en plena onada de calor a tot Espanya, amb els aires condicionats funcionant a ple rendiment, cosa que agreujarà els seus efectes sobre les llars.

Els més afectats són els consumidors més vulnerables que si a l’hivern, quan pugen els preus, tenen problemes amb la calefacció, a l’estiu el tenen amb la refrigeració. Segons l’Enquesta sobre Condicions de Vida de l’INE, un 11% de les llars espanyoles no poen mantenir una temperatura adequada a casa. I tot i que el Govern va suspendre a finals de juny l’impost del 7% a la generació elèctrica i va reduir l’IVA del 21% al 10% per suavitzar l’impacte de la pujada dels preus a la factura de la llum, l’efecte d’aquestes mesures ha sigut absorbit per uns preus que s’han acostumat a polvoritzar tots els rècords. Un exemple n’és que un de cada dos dies del mes d’agost, el preu de l’electricitat ha superat els 100 euros de mitjana al dia, una cosa que abans d’aquest any només havia passat una vegada, el 2002. El cost del megawatt/hora d’aquest dimarts multiplicarà per tres el de la mateixa data del 2020 i per 2,5 el del 2019.

El preu de l’electricitat al mercat majorista incideix només sobre una part del rebut, que solia ser de l’entorn del 30%, però ara ascendeix fins al 46,3%, segons l’expert en energia Francisco Valverde, per la baixada dels impostos i el canvi de les tarifes elèctriques (peatges i càrrecs). Amb tot, només afecta els 10 milions de clients que tenen una tarifa regulada (coneguda com a PVPC o Preu Voluntari per al Petit Consumidor). La resta del preu es calcula amb la suma dels costos regulats (peatges i càrrecs) que tenen un preu diferent segons l’hora del dia i els impostos (IVA, actualment el 10%, i l’Impost Especial de l’Electricitat, 5,11%).

No afecta aquest alça, de moment, els 17 milions d’usuaris restants que són al mercat lliure, tret d’aquells que tenen una tarifa indexada al mercat diari d’electricitat. Els clients al mercat lliure tenen un preu acordat entre l’usuari i la comercialitzadora fixat de tal manera que compta amb prou marge com per poder esquivar qualsevol augment de preus, és a dir, sol ser una tarifa amb preus molt alts. La qüestió és si són tan alts com per absorbir aquest preu entorn dels 100 euros del mercat diari. En cas contrari, el normal seria que les companyies elèctriques realitzessin canvis en els contractes.

A tot Europa

El regulador britànic advertia la setmana passada els seus consumidors que el preu de la factura energètica anual de 15 milions de clients augmentarà en 139 lliures a partir de l’1 d’octubre per un canvi en les tarifes. I és que aquests preus altíssims no només es registren a Espanya, sinó a tots els països d’Europa, inclòs els països nòrdics, tradicionalment els més barats per la seva abundància d’aigua, que aquest dimarts registraran un preu de 70,14 euros, poc habitual per a ells. Els segueixen França, a 86,27 euros el megawatt hora; Bèlgica, a 87,62 euros; Països Baixos, a 90,73 euros, i Alemanya, a 90,77 euros. Davant d’Espanya només hi ha el Regne Unit (127,78 euros) i Itàlia (113,44).

El motiu de l’augment és un clàssic dels últims mesos, el preu disparat del gas natural i del CO2. Aquest dimecres el preu del gas se situarà en els 43,30 euros el megawatt/hora, mentre l’any passat per aquestes dates estava a prop dels 16 euros, per l’alça del consum a la Xina i la falta de subministrament dels gasoductes russos. I a l’elevadíssim cost del gas s’uneixen els drets d’emissió de CO2, que se situen en l’entorn dels 55 euros, quan el 2018 estaven en els 4 euros. Dos factors a què a Espanya s’afegeix una demanda creixent per l’onada de calor que s’inicia aquest dimarts a tot Espanya.

La fixació de preus es regeix per un sistema marginalista en el qual el preu el marca l’última tecnologia que casa oferta i demanda. Les primeres energies a entrar solen ser les més barates (renovables i nuclears), però, quan no arriben per cobrir el total demanat, se n’afegeixen d’altres, que entren en últim lloc i solen ser les més cares (cicles combinats, però també la hidràulica que, tret d’excepcions, marca el mateix preu que els cicles combinats pel cost d’oportunitat que suposaria que no entrés l’aigua).