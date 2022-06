El preu de la llum ha baixat fins als 165,59 euros/MWh en el primer dia amb el topall del gas, segons les dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Energia (OMIE). Es tracta d'un descens del 22,6% respecte del preu d'aquest dimarts. Aquest preu serà el que s'aplicarà en la factura d'aquest dimecres 15 de juny. La franja horària més cara serà entre les 12 de la nit i la una de la matinada, amb un import de 194 euros/MWh, mentre que la franja més barata serà de 15 a 16 hores amb 144,17 euros/MWh. Aquest dimarts ha estat el primer dia que la subhasta diària s'ha fet amb "l'excepció ibèrica" en vigor, que permet limitar el preu majorista del gas amb l'objectiu de reduir el preu de l'electricitat que paguen els consumidors.

El govern espanyol calcula que amb el topall en el preu del gas el rebut de la llum s'abaixarà entre un 15% i un 20% per als consumidors que tenen contractada la tarifa regulada, que a l'Estat són aproximadament el 40% de les famílies. De fet, en el primer dia amb el topall el preu mitjà per MWh ha passat dels 214 als 144 euros.

El Congrés dels Diputats va convalidar el passat el dijous el decret de creació de "l'excepció ibèrica", un cop obtingut l'aval de la Comissió Europea. Brussel·les va informar que el límit del preu se situarà en una mitjana de 48,8 euros per MWh fins al maig del 2023, data fins a la qual estarà vigent la mesura. Durant els sis primers mesos d'aplicació, el límit del preu del gas serà de 40 euros per MWh. A partir del setè mes –desembre de 2022- el límit s'incrementarà mensualment en cinc euros, fent que arribi als 70 euros per MWh el maig del 2023.

El govern espanyol i la Comissió Europea defensen la mesura

La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va afirmar que es tracta d'un mecanisme "essencial" per plantar cara als efectes de la guerra a Ucraïna, perquè la situació era "insostenible" amb els preus de l'electricitat registrant màxims històrics.

Per la seva banda, la vicepresidenta executiva de la comissió Europea, Margrethe Vestager, va assegurar que la mesura alleugerirà la càrrega financera de les famílies i "preservarà la integritat del mercat únic".