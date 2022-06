L’Euríbor a 12 mesos segueix amb la seva escalada imparable. Aquest dimarts ha marcat un valor diari pròxim a l’1%, un nivell que no toca des de juliol de 2012 i que reforça la tendència alcista en els últims mesos, animada per les pròximes pujades dels tipus d’interès anunciades per part del Banc Central Europeu (BCE) al juliol i al setembre.

L’índex al qual hi ha referenciades la majoria d’hipoteques a Espanya continua pujant fortament i aquest dimarts s’ha col·locat en el 0,957% en la seva taxa diària, el seu valor més alt des del 27 de juliol del 2012. La mitjana mensual provisional amb les dades de la primera meitat del juny se situa en el 0,604% (al maig va tancar en una mitjana del 0,287%), en nivells de l’abril del 2014, però les brusques pujades que experimenta l’Euríbor dia a dia anticipen que la pujada serà més gran. L’escalada es produeix pocs mesos després que l’Euríbor es mogués en nivells mínims històrics inferiors al -0,5%, al caliu de l’expectativa que el Banc Central Europeu (BCE) apugi els tipus d’interès al juliol. 0,25 punts i al setembre, situant les taxes en positiu a partir del tercer trimestre de l’any, una cosa que no passava des de feia sis anys. Segons va anunciar l’organisme la setmana passada, les compres netes a l’empara del seu programa de compra d’actius públics (APP, per les seves sigles en anglès) finalitzaran el mes de juliol, un mes en què apujarà els tipus en 25 punts bàsics. La pujada vertiginosa de l’Euríbor tindrà el seu impacte per als espanyols que tenen la seva hipoteca a tipus variable referenciada a l’Euríbor, que veuran encarides les seves quotes quan els toqui revisió. Abans d’iniciar-se aquesta tendència ja havia crescut el ritme d’hipoteques a tipus fix. Malgrat tot això, la vicepresidenta primera del Govern i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, va defensar la setmana passada en el Congrés que l’impacte que tindrà la pujada de l’Euríbor en les hipoteques dels ciutadans espanyols serà «relativament limitat», ja que l’estructura hipotecària ha adquirit un pes creixent del tipus fix i que els indicadors d’esforç hipotecari estan en nivells també històricament baixos. Els bancs, per la seva banda, estimen que els clients poden suportar pujades dels tipus d’interès entre l’1% i el 2% sense que es dispari la morositat.