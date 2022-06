El Ministeri d’Indústria ha iniciat els tràmits perquè unes 150 empreses puguin testar la setmana laboral de quatre dies entre les seves plantilles. El departament liderat per Reyes Maroto ha tret a consulta pública el projecte, per al qual té pressupostats 10 milions d’euros. Aquesta partida va ser una de les exigències dels d’Íñigo Errejón al PSOE per recolzar els últims pressupostos generals de l’Estat i es preveu que el programa es posi en marxa a finals d’aquest any. L’objectiu és provar si la reducció dels temps de treball, mantenint els mateixos sous, és assumible per part de les empreses i no minva la productivitat ni marges empresarials.

¿És viable treballar quatre dies a la setmana? Els detalls de com s’implantarà aquest programa pilot encara no s’han definit. L’univers inicial, segons expliquen fonts coneixedores de les negociacions entre Indústria i Més País, seria d’unes 150 empreses. Falta concretar la magnitud d’aquestes, tot i que el projecte presentat aquest dimarts especifica que els perceptors seran petites i mitjanes empreses (pimes) del sector industrial. La idea que ha estat sobre la taula en les últimes reunions que ha mantingut Indústria amb Més País era de donar ajudes d’entre 2.000 i 3.000 euros per treballador a les empreses que s’adhereixin a aquest programa. La pretensió és finançar part de l’impacte que en els primers compassos pugui tenir la reducció de jornada –que no de sou– sobre la facturació de les empreses. Un dels elements que falta definir és si hi haurà un percentatge mínim de la plantilla que hagi d’acollir-se a aquesta reducció horària. El debat sobre la setmana laboral de quatre dies està sorgint en l’escena laboral europea i espanyola. Al Regne Unit el Govern va iniciar a principis de juny un programa en què 70 empreses, que entre totes sumen més de 30.000 treballadors, provaran si és viable o no treballar menys per viure millor. A Bèlgica han reinterpretat el concepte i han aprovat la possibilitat de compactar la jornada laboral en quatre dies. És a dir, les empreses poden decidir treballar un dia menys, però treballar més hores durant la resta de dies. A Espanya empreses com Desigual han incorporat la setmana laboral de quatre dies, si bé no en sentit estricte, ja que han reduït una part de salari als empleats. I companyies com Telefónica han habilitat la possibilitat que els treballadors passin a una jornada parcial, treballant un dia menys i descomptant-se la part equiparable de la nòmina (amb una petita bonificació).