Els empresaris del sector turístic de la demarcació de Girona estan preocupats per l'augment dels costos energètics. De moment, la majoria d'ells assegura que està assumint aquest sobrecost reduint el marge de benefici però veu amb preocupació que el mercat energètic segueixi a l'alça fins a finals d'any. Això podria comportar dificultats en el tancament de comptes. Per contra confirmen que falta mà d'obra al sector tot i que no preveuen que comporti problemes de cara a la temporada d'estiu. El president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, ha recordat que la manca de personal és una problemàtica "generalitzada" en tots els sectors econòmics i no només en el turístic.

Amb l'inici del 2022 i una pandèmia cada vegada més superada els empresaris del sector turístic van arrencar l'any amb optimisme i amb unes perspectives de recuperar les dades d'ocupació. Això va fer que moltes empreses aprovessin plans d'inversió en previsió a les bones xifres d'ocupació i l'entrada de reserves prèvies. L'augment dels carburants i del preu de la llum i el gas, però, ha provocat que aquestes previsions quedin esbiaixades.

De fet, el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha recordat que fins ara els empresaris han decidit assumir aquest sobrecost de l'energia i no repercutir-ho en les factures que paguen els clients. A més, moltes de les reserves tancades fan que no es pugui modificar a l'alça aquests sobrecostos i que els empresaris hagin d'assumir-ho.

L'augment de preus, però, fa que el marge de benefici dels empresaris caigui i per tant deixi a l'aire algunes de les inversions previstes per seguir actualitzant els seus negocis, tal com ha detallat Gotanegra. Per la seva banda, el president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, ha remarcat que calia mantenir els preus per garantir que Girona seguia essent una destinació "competent" davant d'altres zones turístiques.

Escudero ha avisat que si el cost energètic no canvia, farà que els empresaris hagin d'anivellar els preus per garantir el marge de benefici. Gotanegra ha insistit en què aquest és un punt que "preocupa molt" al sector i demana a les administracions que intervinguin per aturar el creixement de factures de la llum.

Miquel Gotanegra ha recordat que al marge de la reducció dels beneficis aquesta escalada de preus també posa en risc el nivell d'adquisició de les famílies. Això podria afectar el nivell de turisme de la temporada vinent. "El creixement d'aquest 2022 no serà constant el 2023 i el 2024", ha sentenciat el portaveu dels empresaris dels càmpings gironins.

La mà d'obra, un problema generalitzat

El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines ha incidit en què la falta de mà d'obra en el món de l'hostaleria no comprometrà la temporada d'estiu. Si bé és cert que ha afirmat que falten cambrers i cuiners, assegura que els treballadors de cara als mesos d'estiu "arribaran" ja sigui per la contractació directa o per empreses de treball temporal.

Escudero ha aprofitat per treure ferro a aquesta manca de treballadors a l'hostaleria i ha recordat que és una problemàtica "generalitzada" en tots els àmbits del mercat laboral. "Falten cuiners, cambrer i gent que netegi, conductors o persones per collir raïms i maduixes", ha afegit el president de la Federació d'Hostaleria.

En aquesta línia, Miquel Gotanegra ha assegurat que el sector està fent "molts esforços" per garantir unes condicions laborals bones en l'àmbit turístic. El president de l'Associació de Càmpings de Girona ha detallat que en els últims anys moltes empreses ofereixen jornades intensives o d'altres a temps parcial per "adaptar-se a la conciliació". Segons el portaveu dels empresaris dels càmpings gironins aquesta situació era "impensable fa cinc anys" però ara ho fan per garantir que tenen "equips feliços".

Falten treballadors de temporada

Per contra, Gotanegra assegura que les escoles d'hostaleria i les facultats de turisme "no s'omplen" com passava fa uns anys i cal buscar el motiu. A més, el president de l'associació de càmpings ha assegurat que "abans molts estudiants buscaven una feina de temporada" i ara això ja no passa, fet que elimina mà d'obra.

Per la seva banda, la presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) a les comarques gironines, Ester Torrent, assegura que falten treballadors que parlin francès. Torrent ha recordat que la majoria de clients estrangers de la demarcació venen de França però els empresaris es troben amb "moltes dificultats" per contractar treballadors que parlin la seva llengua, mentre que sí que dominen l'anglès.