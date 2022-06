L’exconseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, i la presidenta de Trea Capital Partners i de la Fundació Tanja, Rosa Cañadas, ja són candidats per presidir el Cercle d’Economia en les eleccions que se celebraran el 12 de juliol. Seran els primers comicis amb més d’una alternartiva en aquesta institució en els seus 65 anys d’història. La mesa electoral presidida per Salvador Alemany, que va ser president del Cercle del 2008 al 2011, ha validat els avals presentats pels dos candidats.

En el cas de Guardiola s’han donat per vàlids 588 dels 601 entregats; i en el de Cañadas, 216. El mínim per poder participar-hi són 50. A més d’Alemany, la mesa electoral està formada per l’exalcalde de Barcelona i president d’Hispasat, Jordi Hereu, i Mònica Ribé (Ribé i Salat), els dos, membres de la junta directiva sortint presidida per Javier Faus, i Esther Seuma i Joan Torras, socis del Cercle elegits per sorteig davant notari.

La candidatura de Cañadas es completa amb Joan Francesc Baño, Maria Rosa Fiol, Gerard Garcia, Josep Gómez, Jorge Lasheras, Marina López, Sacha Michaud, Rosa Nonell, Ramon Palou, Marta Plana, Xavier Prats, Stella Raventós, Josep Soler, Silvia Sorribas i Rafael Vilasanjuan.

I la de Guardiola, per Núria Cabutí, Teresa Garcia-Milà, Camino Quiroga, Carmina Ganyet, Oriol Aspachs, Marc Puig, Miguel Trias, Daniel Aicart, Rita Almela, Jordi Amat, Maite Barrera, Clara Campàs, Mercè Conesa, José María Lassalle, Núria Mas, Pol Morillas, Alfonso Rodés, Francesc Rubiralta, Laura Urquizu i Xavier Vives.