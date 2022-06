Nova jornada negra a les borses mundials, tenallades pel temor de la recessió en ple enduriment de les polítiques monetàries per combatre la brutal espiral inflacionista. L’Ibex 35 ha tancat aquest dilluns amb una caiguda del 2,47%, fins als 8.183,3 punts. Des que el Banc Central Europeu (BCE) va posar fi dijous a les compres de deute i va anunciar diverses pujades de tipus en els pròxims mesos, el selectiu de la borsa espanyola acumula un fort retrocés del 7,4%, en línia amb els altres grans índexs de les borses occidentals.

Així, les principals borses europees han baixat només una mica més, com la italiana (2,79%) i la francesa (2,67%), o lleugerament menys, com l’alemanya (2,43%). Només la britànica ha tingut un comportament relativament millor, tot i que també molt negatiu (1,53%). Els seus retrocessos s’han vist agreujats per la mala obertura de Wall Street, on els principals índexs acumulen retrocessos d’entre el 2% i el 3,7%.

La persistència de la inflació està obligant els bancs centrals a actuar amb més contundència del previst i això està encarint veloçment el finançament del deute, revifant la por d’una frenada econòmica. L’interès del bo espanyol a 10 anys en el mercat secundari (compravendes entre inversors privats) ja s’acosta al 3%, davant el 0,5% que rondava a principis d’any. En el mateix termini, la prima de risc (diferencial de l’esmentat interès amb el del bo alemany, indicador del risc d’impagament a ulls del mercat) s’ha elevat amb força des dels 75 als 134 punts bàsics.

Els inversors estan pendents aquesta setmana de la reunió de la Reserva Federal (Fed) dels Estats Units. El seu president, Jerome Powell, va avançar en la seva última trobada que tornaria a apujar els tipus al país en uns altres 50 punts bàsics en el pròxim consell. És improbable que vagi més lluny, malgrat que la pressió per a un enduriment més accelerat de la política monetària del dòlar va en augment després que divendres es conegués que la inflació del maig del país va arribar al 8,6% el maig, el nivell més alt des de 1981.

Aquesta setmana també es reuneix el Banc d’Anglaterra, que podria anunciar nous increments de tipus malgrat que aquest dilluns s’ha conegut que el PIB del país va caure un 0,3% a l’abril respecte al mes anterior, quan al març ja va baixar un 0,1%.