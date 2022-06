La multinacional Amazon està potenciant més les vendes ‘online’ de productes d’alimentació. L’augment de preus en productes de gran consum i de l’alimentació en particular facilita l’impuls a una àrea del negoci que encara no ha arribat als llindars previstos de penetració al mercat per a la multinacional. La cadena DIA és clau en aquesta expansió a Espanya.

De la mà de la cadena de distribució DIA, els clients Prime d’Amazon a Barcelona van rebre al maig a la seva bústia una campanya de promoció que incloïa 10 euros de descompte en les tres primeres compres d’Amazon Fresh amb entrega del que compressin el mateix dia a la franja horària triada. A aquesta campanya la va seguir una altra amb descompte en els costos d’enviament fins al 20 de juny (franja de dues hores d’entrega amb 1,99 euros en lloc de 3,90 euros, i la franja d’una hora a 6,99 euros en lloc de 7,99 euros). Tot això, amb comandes d’entre 15 euros i 50 euros. L’entrega en franges de dues hores amb cost superior a 50 euros no té cost. En el marc d’aquesta estratègia d’impulsar la venda ‘online’ de productes d’alimentació, la mateixa cadena DIA ofereix 20% de descompte en la primera compra que es faci directament a la seva web, amb un codi de descompte disponible a la pàgina. Aquestes promocions responen a l’objectiu d’aglutinar clients ‘online’ en moments de preus alts (l’IPC del maig va apuntar un augment de preus interanual del 10% en un any).

DIA assegura que l’‘online’ ja representa un 3,5% de les vendes netes a Espanya, amb una cobertura que arriba a 782 poblacions espanyoles. Fruit de l’aposta pel canal, assegura que la cobertura ha pujat en més de tres milions d’habitants l’últim mes a les províncies de Barcelona, Castelló, Múrcia, Alacant, Almeria, Granada i Tarragona. El servei d’entrega en menys d’una hora és possible a Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Màlaga i Saragossa. Des del 15 de juny amplia l’entrega de comandes ‘online’ a totes les poblacions de la costa espanyola, des de Girona fins a Huelva, i arribarà a més de cinc milions de nous clients.

Amazon és el líder indiscutible de la venda ‘online’ a Espanya, excepte en alimentació i begudes. La multinacional vol no perdre el ritme en aquest competitiu mercat, en què Carrefour, Mercadona i El Corte Inglés, per exemple, tenen posicions destacades. El fet que Mercadona prioritzi en els pròxims mesos el desenvolupament del seu canal d’internet ha despertat totes les alarmes i ha accelerat les decisions per activar promocions. Per a Mercadona, líder de la distribució alimentària a Espanya, la facturació l’any passat va arribar a 510 milions d’euros, amb 1.600 persones en plantilla. Durant aquest 2022 obrirà dos magatzems especialment destinats a la venda ‘online’ (Alacant, ja obert, i un altre a Sevilla abans de final d’any).

Fonts d’Amazon asseguren que l’aliança amb DIA és adequada per aconseguir complir el compromís d’entregar les compres el mateix dia, «ja que es tracta d’un soci que comparteix la visió d’innovació» i el més important, DIA té més de 3.800 punts de venda a Espanya i ofereix una elevada cobertura geogràfica. Per DIA, l’aliança amb Amazon obre portes i accés a Prime, una base de clients rellevant que fa temps van perdre la por de comprar a internet. L’acord d’Amazon amb DIA s’aplica a Barcelona, Madrid i València. Però la botiga DIA ofereix serveis d’entrega a domicili a 14 ciutats: Madrid, Barcelona València, Alacant, Sevilla, Màlaga, Bilbao, Saragossa, Gijón, la Corunya, Múrcia, Granada, Cadis i Pamplona. Amazon pot ampliar l’aliança a altres zones en el futur. L’oferta de productes és diferent segons cada regió o disponibilitat de productes de cada botiga DIA.

Amazon Go

El servei d’Amazon Fresh, així com la botiga de DIA s’està promovent especialment aquests dies a Barcelona i Badalona. Amazon és cauta amb la informació que transmet i es nega a donar dades de facturació i volum de vendes de la divisió d’alimentació en plena batalla pel mercat. Però en un context de preus més alts, la venda ‘online’ pot beneficiar-se de marges alts i costos per operació més alts (cosa que minimitza l’impacte dels costos d’enviament). La pujada de preus de l’alimentació podria arribar a beneficiar el pla d’Amazon de situar en el centre de les ciutats botigues Amazon Go automatitzades. Són botigues sense gairebé personal en què els clients agafen els productes i es carreguen automàticament al seu compte al detectar-se per radiofreqüència el producte que surt per la porta i vincular-lo a l’aplicació oberta dels mòbils. Les botigues Amazon Go no han tingut encara una àmplia implantació però n’hi ha algunes als EUA. S’espera que el 2024 se n’instal·lin les primeres a Espanya.

La compra de productes d’alimentació a internet ha tendit els últims anys a beneficiar la distribució de productes pesants i tiquets mitjans elevats. En el cas d’Amazon Fresh, la base de productes es compon d’uns 10.000 articles, entre els quals s’inclouen productes frescos i congelats, carn, peix, fruites i verdures, lactis, aperitius, articles de primera necessitat –tot per a la compra de la setmana–, així com productes de bellesa i cura personal, joguines i articles de papereria. Tots, disponibles amb entrega, el mateix dia, en franges de dues hores i sense cost addicional en comandes superiors a 50 euros. En el cas concret de la botiga DIA d’Amazon hi ha uns 7.000 articles de marca DIA, així com productes locals i de marca. La subscripció a Amazon Prime té un cost anual de 36 euros, que inclou un període de prova gratuït de 30 dies per a noves subscripcions, o bé un cost mensual de 3,99 euros.