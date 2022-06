El preu mitjà de la gasolina es menja el descompte del Govern fins a arribar a màxims històrics

El preu de la gasolina està pels núvols. Des que va començar la guerra a Ucraïna no ha fet més que pujar i, almenys a curt termini, sembla que continuarà a l’alça. Aquesta setmana ha arribat a màxims històrics que superen els dos euros de mitjana per litre pel que fa a la gasolina Sense Plom 95. Això, sense tenir en compte la bonificació de 20 cèntims per litre imposada pel Govern des de principi d’abril i que té durada, per ara, fins al 30 de juny, tot i que s’està estudiant ampliar-la tres mesos més. Aquesta bonificació tindrà un impacte econòmic d’uns 1.423 milions d’euros segons els càlculs del Ministeri d’Hisenda. Tot i així, segons les dades facilitades pel Butlletí Petroler de la Unió Europea, que recullen la mitjana de preus registrats a més d’11.000 estacions de serveis espanyols entre el 31 de maig i el 6 de juny, la gasolina es ven a l’Estat, amb el descompte ja aplicat, a una mitjana d’1,71 euros el litre. Això fa que el preu actual es mengi gran part del descompte que fa el Govern, perquè si mirem els preus del combustible abans de l’esclat del conflicte entre Rússia i Ucraïna, les xifres eren més baixes, fins i tot, aplicant aquesta bonificació.

És per això que els conductors busquen les gasolineres més econòmiques més properes per poder salvar la seva economia domèstica. Però cada vegada és més complicat i els consumidors sembla que ja s’ha acostumat a veure, amb impotència, com el cost del combustible es dispara cada cop més fins a arribar a unes xifres que mai s’haguessin pensat. A principi de febrer, abans que Vladímir Putin decidís que les tropes russes havien d’envair Ucraïna, el preu de la gasolina era, de mitjana a l’Estat espanyol, d’1,54 euros pel que fa a la Sense Plom 95, mentre que el de la Gasoil A era d’1,45 euros.

Aquestes xifres no s’apropen, ni de lluny, a les actuals, que s’han disparat. També ho han fet a les comarques gironines, que no són una excepció en aquest increment perquè la gasolinera més barata en el territori gironí, amb dades d’ahir extretes del geoportal del Govern d’Espanya, incrementa en 45 cèntims la mitjana de la Sense Plom 95 de principis de gener. Es tracta de l’Aneuoil de Cassà de la Selva, que actualment té un preu d’1,909 euros el litre -sense tenir en compte la bonificació per litre imposada pel Govern. Tanmateix, moltes ja superen el llindar dels més de dos euros per litre, fins a arribar a un cost de 2,259 a la Repsol de Caldes de Malavella. La mitjana del preu de la Sense Plom 95 és de 2,123 euros per litre.

Amb un cost una mica més baix, tot i que no massa, hi ha l’altre combustible més utilitzat pels consumidors, el Gasoil A. A la província de Girona, l’estació de servei més barata amb dades d’ahir és també l’Aneuoil de Cassà de la Selva, que costa 1,849 euros. La mitjana d’aquest carburant a les comarques de Girona és d’una mica més de dos euros el litre (2,021) perquè en algunes gasolineres el preu va més enllà dels 2,10. És el cas, per exemple, de l’Exp.Oil de Figueres (2,159) o la Repsol de Calonge (2,149).

Caldrà veure com evoluciona en el futur la corba del preu de la benzina. De moment, la tendència continua a l’alça i dia rere dia el preu de les diferents gasolineres puja. Des de l’inici de principi d’any, l’escalada ha provocat que la Sense Plom 95 hagi augmentat un 25% els seus preus, mentre que la Gasoil A ho ha fet un 27%. Per això, omplir un dipòsit de 55 litres de Sense Plom 95 costa ara 102 euros, i uns 94 en el cas de la Gasoil A, el que suposa pagar uns 20 euros més que a final de 2021. En les últimes setmanes, a més, la corba ha inclinat la seva pendent de tal manera que amb un mes, el preu mitjà de la Sense Plom 95 hagi pujat més de vint cèntims. La Gasoil A, en canvi, ha augmentat quinze cèntims en només dues setmanes i mitja.