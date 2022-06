«El sector elèctric no pot pretendre que altres sectors paguin els seus errors». Així de rotund es mostrava el conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, sobre la decisió de l’Executiu de traslladar el cost de les primes a les renovables –més de 7.000 milions d’euros– inclòs al rebut de la llum a les companyies energètiques, entre les quals hi ha les petrolieres. «Això no és per a les renovables, no ho vestim de verd, això és per pagar als fons d’inversió que van invertir del 2008 al 2014 [...] i als dividends de les elèctriques», ha criticat.

Imaz ha sigut entrevistat aquest dijous a l’IESE pel professor Xavier Vives, tot i que abans el conseller delegat de l’elèctrica havia fet una intervenció sobre la seva visió sobre la transició energètica en la qual ja havia deixat veure el focus del seu discurs. «L’electricitat és el gran emissor de CO2 en el món», va dir llavors Imaz. El seu argument: el 42% de les emissions mundials provenien d’aquesta tecnologia al ser generada amb carbó en molts països, com la Xina, mentre el transport «només» produeix un 23% del CO del planeta. Tota una declaració d’intencions del que vindria després, quan Vives li va preguntar per la decisió de l’Executiu: «S’utilitzaran aquests diners per retribuir actius i fons. Les renovables en les quals s’està invertint ara no tenen primes», insistia. Efectivament, els incentius renovables es van establir quan aquesta tecnologia no era competitiva i es dirigeixen a les prop de 60.000 instal·lacions en operació. De fet, la quantia a pagar serà decreixent quan les renovables arribin al final de la seva vida útil (25 anys), ja que les noves manquen d’aquests incentius. «El consumidor del cotxe de gasolina i dièsel pagarà els errors passats del sector elèctric per pagar els fons i els dividends de les elèctriques», va continuar dient. Si es produeix aquest trasllat de la factura de la llum a les butxaques de les petrolieres, ja han advertit que els carburants pujarien 7 cèntims. Imaz està emprenyat perquè les petrolieres són les més perjudicades per aquesta mesura. Segons l’avantprojecte de llei, les petrolieres hauran de fer front al final del període de cinc anys establert pel Govern al 43% de l’import total, és a dir, prop de 2.085 milions d’euros, mentre les gasistes en pagarien el 24,80% (1.181 milions d’euros) i les elèctriques el 31,50% (1.500 milions d’euros). «Cal mantenir la competència i competitivitat de cada sector», va dir Imaz. «El sector elèctric ha de ser capaç de mantenir la seva competitivitat i no pot pretendre que altres sectors paguin els seus errors. Quan el nostre sector té errors d’inversió, els paguen els accionistes i a les elèctriques hauria de ser igual», va assegurar. Un dels motius que al·ludeix el Govern per traslladar aquesta partida és alleugerir el rebut de la llum. Imaz va proposar altres idees que no afecten a la seva butxaca: «Els peatges de transport són 7.000 milions d’euros. ¿Per què no els eficientem?», va preguntar. «Hi ha fonts, com l’energia hidràulica, sense costos i amb concessions de fa anys i quan el ‘pool’ (mercat elèctric) està a 55 euros el megawatt-hora, facturen a aquest preu», va protestar. Dues solucions a un dels problemes que el Govern vol solucionar amb la seva proposta. Però en falten dos més: Un canvi la forma de finançar el sistema elèctric i, molt especialment, donar «senyals clars» d’electrificació a consumidors i inversors.