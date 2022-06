Les perspectives per a la present temporada turística són bones a tota la Costa Brava. Fins ara, els indicis de recuperació després del llarg parèntesi generat per la pandèmia han estat bons. A l’Escala, aquest fet es va detectar de manera favorable durant les vacances de la passada Setmana Santa i s’ha anat repetint amb una bona afluència de visitants i clients en el transcurs de les diferents iniciatives dutes a terme per l’Ajuntament amb la complicitat de la iniciativa privada.

La tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica i Turística, Comerç, Comunicació i Noves Tecnologies, Marta Rodeja, explica «en l’àmbit privat, les empreses ens diuen que el ritme de reserves és bo i que hi ha una bona perspectiva, la qual cosa ens fa pensar que la temporada serà bona, amb molta afluència de gent». Pel que fa a l’àmbit públic, Rodeja, destaca el fet que «des de l’Ajuntament hem continuat en la nostra línia d’oferir propostes de qualitat, sostenibles, vinculades a l’entorn natural, al mar, a la cultura i a la gastronomia, que són els nostres pilars. És una línia que vam començar abans de l’arribada de la Covid. La pandèmia ens l’ha reforçada i, fins i tot, creiem que, malgrat aquests anys dolents que hem passat, els resultats turístics han estat bons. La promoció l’hem feta allà on tocava fer-la». Sobre el retorn del turisme estranger, més enllà dels veïns francesos, Marta Rodeja creu que «aquest any es reforçarà el retorn dels visitants belgues i dels Països Baixos, que l’any passat ja van començar a tornar. Si més no, esperem una bona presència de turistes provinents de llocs que estan a cinc o sis hores de cotxe de l’Escala».