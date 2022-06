L’empresària i economista Rosa Cañadas ha presentat un equip «plural i transversal» de 15 membres, amb un «‘mix’ júnior sènior» per formar part de la junta del Cercle d’Economia de cara a les eleccions que se celebraran el 12 de juliol, les primeres amb més d’una opció en 64 anys. La candidata ha incorporat des d’empresaris i directius emprenedors i representants dels nous negocis amb cinc representants de menys de 40 anys.

Entre les seves files destaquen Sacha Michaud, un dels cofundadors de Glovo; Gerard Esteve, fundador i conseller delegat de Deale, la primera plataforma digital d’M&A a Europa; Joan Francesc Bañó, soci fundador d’Open House Games i mentor de ‘start-ups’ a través d’Aticco Lab; Josep Gómez Torres, fundador i conseller delegat de Reby, companyia de solucions de mobilitat, i Ramon Palou, fundador d’Onsecur.

Altres membres de la candidatura són Maria Rosa Fiol (Unió Patronal Metal·lúrgica); Jorge Lasheras, que va ser president de Yamaha a Espanya i actualment president del Cercle Empresarial del Japó; Marina López Sanjurjo, consellera i directora corporativa del grup Hotusa; Rosa Nonell, doctora en Economia per la Universitat de Barcleona (UB); Marta Plana (cofundadora de Digital Origin); Xavier Prats (assessor especial de Teach for All); Stella Raventós-Calvo (presidenta de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals); Josep Soler (director general de l’Institut d’Estudis Financers); Silvia Sorribas (Telam), i Rafael Vilasanjuan (IS Global) i columnista d’EL PERIÓDICO. Només la mateixa Cañadas, Marta Plana i Rosa Nonell han format part de juntes anteriors del Cercle.

Només 37 socis de menys de 40 anys

Cañadas ha destacat el fet que al Cercle només hi ha 37 socis d’un total de 1.300 amb menys de 40 anys i un 15% de dones. Per això ha defensat la necessitat d’atraure els joves. També ha apostat per integrar representants de l’altra candidatura, la de l’exconseller delegat del Banc Sabadell Jaume Guardiola, en cas de guanyar les eleccions.

Ha insistit que el Cercle guanyi veu i a obrir-lo a la resta d’Europa i al Mediterrani, així com ser sensibles amb les pimes i el malestar social i «recuperar la veu del soci fent-lo participar en totes les activitats. Un altre dels seus reptes és integrar els joves, però alhora reconèixer la vàlua dels més veterans i aplicar de forma real la paritat de gènere.

«Volem un Cercle de pensament i acció amb espai per al debat i també per al consens, influent, crític i alhora molt obert», ha definit.

Una de les primeres mesures serà canviar els estatuts de l’entitat perquè quedi més clar l’apartat electoral. Defensa recuperar les reunions anuals a Sitges i celebrar algun esdeveniment més puntual a Barcelona