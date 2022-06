L’11 de juny se celebra a Portbou el Marina Day, una iniciativa del Consorci Port de Portbou per promocionar el port i el món nàutic. S’han programat nombroses activitats durant tot el dia, com ara un concurs de pintura a l’aire lliure al Port de Portbou i un taller infantil per construir un puzzle gegant, al matí. A 3/4 d’11, es fa la conferència Protegim el nostre mar, a càrrec de CRAM, i a la tarda, es fa la presentació de l’escola Surfski Portbou, amb sortida gratuïta, a més d’una xerrada sobre les lesions al cos per fauna marina, entre moltes altres propostes.