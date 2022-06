Marta Coll (Roses, 1984) és psicòloga llicenciada per la Universitat de Girona. Està especialitzada en l’àmbit de les demències, i té una experiència de deu anys en avaluacions i estimulacions cognitives, i en suport i acompanyament emocional de gent gran. En aquest sentit, Coll és l’alma mater de l’Espai Atenea de Roses, un centre que ofereix ajuda a persones amb deteriorament cognitiu lleu, i amb principi de demència. Acaba de guanyar el segon premi Emprenedors alt Empordà 2022.

Com neix el projecte?

Fa anys que treballo en el sector de la gent gran, i vaig veure que feia falta un servei com aquest, ja que a Roses no n’hi ha cap, i als voltants, molt poca cosa. I vaig decidir tirar-ho endavant el mes de setembre passat.

És un pas valent i necessari.

Sí. Crec que és un projecte necessari, sobretot pel col·lectiu que atén, que a vegades es deixa de banda. I també per la malaltia que tracta, que és una mica tabú. L’Alzheimer s’ha de visibilitzar, i a Espai Atenea volem ajudar als que el pateixen. Volem donar resposta a les necessitats d’aquestes persones.

Certament, la seva és una iniciativa innovadora, si més no, i com vostè deia abans, a la nostra comarca.

Sí. A Figueres, sí que hi ha un centre privat que ofereix serveis per a persones amb Alzheimer, però hi ha poca cosa més a la comarca. A Roses, per exemple, no hi havia res, només es feien els tallers de memòria del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. No existia un servei més específic per a les persones que ja han començat a patir un deteriorament.

Hi ha una clara mancança que de mica en mica s’ha de revertir.

La veritat és que el col·lectiu que jo ajudo, en general, s’aparta, i realment necessita un suport, una guia, unes activitats i una atenció.

Per això, un dels objectius que vostè es proposa amb la creació de l’Espai Atenea és buscar la qualitat de vida de les persones d’edat avançada que pateixen aquesta malaltia.

Sí, i que sobretot no perdin la seva dignitat. I alhora volem treballar conjuntament amb la família perquè un cop entra aquesta malaltia a casa, és un problema global.

Per aquest motiu ofereix un programa de suport a les famílies i persones cuidadores.

Sí. La malaltia no afecta només a la persona que la té, sinó que a tot el seu entorn. Per això tracto les dues parts, la persona i els seus éssers més propers.

I fa servir la metodologia d’atenció centrada a la persona. En què consisteix?

Es tracta de conèixer el màxim a la persona, veure quins són els seus gustos, les seves preferències, i a partir d’aquí treballar en activitats que li agradin i que li suposin més implicació, perquè per a ells tenen un sentit.

Per tant, s’ofereix un tracte personalitzat i d’acompanyament.

Exacte. Es tracta d’això, d’acompanyar i de guiar a les persones grans que venen al centre, i fer que se sentin més actives, amb ganes de fer coses i, sobretot, molt més motivades.

Per tirar endavant el seu projecte, al darrere hi ha hagut molta feina, un esforç que ara es veu recompensat amb el segon guardó dels Premis Emprenedors 2022. Com rep aquesta distinció?

Estic molt contenta i orgullosa. Espai Atenea és un projecte innovador, i no sabia com sortiria. Ara veig que, a poc a poc, la cosa va avançant. I si es reconeix amb un premi, encara millor. Al final, rebre un guardó com aquest, et dona una empenta i et fa continuar endavant.