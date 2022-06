L’augment de costos que gran part de les empreses estan traslladant a preus no prové dels salaris. Segons l’enquesta de costos laborals publicada per l’INE aquest dijous, el salari per hora treballada es va apjar a Espanya durant el primer trimestre de l’any un 2,2% interanual (restant els efectes estacionals). Una xifra gairebé quatre vegades inferior als nivells en els quals es va moure la inflació durant aquell mateix període, i es va situar l’IPC mitjà del primer trimestre en el 7,8%. I que sí que està disparant els costos de les famílies, que poden arribar a haver de gastar de més a l’any entre 500 i 800 euros.

El repartiment dels costos de l’escalada de preus està generant tensions en el mercat laboral, amb diversos conflictes oberts en sectors com els centres d’atenció telefònica, les consultores, la indústria del metall o els supermercats, entre altres, en què els convenis estan bloquejats davant el rebuig de les patronals d’acceptar els increments salarials que demanen els sindicats. La inflació més alta en els últims 40 anys no està tenint una translació substancial en l’augment de despesa en nòmines de les empreses. Sí que durant el primer trimestre del 2022 ha pujat una marxa, ja que el creixement interanual respecte al trimestre passat ha saltat de l’1,5% al 2,2%. No obstant, tampoc és aquest un comportament anodí ja que el 2019, per exemple, es va registrar un augment del cost salarial per hora treballada del 2%. Ni l’increment més elevat, tenint en compte que, durant el primer trimestre del 2007 –abans d’esclatar la bombolla immobiliària– el sou per hora creixia el 4,4%. El doble que ara.