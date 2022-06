El pilot de moto GP Maverick Viñales ha posicionat Roses en el món al llarg de la seva trajectòria. A partir d’ara, pren un paper encara més actiu com a ambaixador de la vila on va néixer, gràcies a l’oferiment que el motorista ha fet al municipi, i exhibirà en la seva equipació el nom de Roses, projectant així la destinació turística alt-empordanesa a nivell mundial de forma totalment gratuïta.

Viñales ha manifestat durant l’acte de presentació celebrat aquest matí que "és moment d’agrair tot el que Roses m’ha ajudat en el seu moment. Poder portar i lluir el nom de Roses arreu, que per a mi és el millor lloc del món, i si pot ser guanyant competicions, crec que és la millor manera de fer que la gent la conegui Roses".

L’alcalde de Roses, Joan Plana, ha agraït en nom de tota la vila el gest altruista del pilot: "tenim la gran sort que en Maverick Viñales, un dels millors pilots de motos del món, faci una aposta d’aquesta importància pel seu poble, lluint el nom de Roses a totes les curses on participa, que tenen un enorme impacte mediàtic. Evidentment, ens fa moltíssima il·lusió, tant pel retorn que representarà per al prestigi i per a la difusió de Roses, com per veure que la gent de casa nostra que arriba a triomfar en el seu àmbit, quan arriba a dalt de tot se’n recorda de la seva ciutat, de la seva gent, i és capaç de fer un acte de compromís i d’estima com el què fa avui en Maverick, que valorem i agraïm enormement".

L’acte ha comptat amb la presència de les regidores de Turisme, Montse Mindan, i Esports, Verònica Medina, regidors i regidores de l’Ajuntament de Roses, membres del Club de Fans de Maverick Viñales, i del president de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus.