El Govern central preveu que els joves que compleixin els requisits per accedir al bo de 250 euros mensuals per viure de lloguer puguin rebre aquesta ajuda a partir de l’1 de gener del 2022.

Així ho ha anunciat la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha explicat que, a l’estar aquesta partida inclosa en els Pressupostos del 2022 (200 milions d’euros), l’esperable és que s’apliqui una vegada comenci l’any.

Sánchez també ha aclarit que el bo s’aplicarà a cada jove i no a cada vivenda, és a dir, que cadascun dels inquilins podrà sol·licitar aquesta ajuda sempre que tingui entre 18 i 35 anys i tingui un contracte de treball que no li generi més de 23.725 euros anuals.

La ministra també ha respost a unes declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en les quals assegurava que als ciutadans no «se’ls dona confiança per posar les seves vivendes de lloguer. «Si jo tinc una vivenda buida, no se m’acut posar-la de lloguer, perquè quan no se m’ocupa, tinc un morós que no paga i ningú m’ajuda o, quan no, em destrossa la casa», va assegurar Díaz Ayuso.

Llei de Vivenda

Sánchez ha qualificat de desafortunades aquestes declaracions i ha al·ludit a l’«estratègia de confrontació» del PP. «Els joves fan molts esforços per poder anar-se’n de lloguer, i identificar aquestes persones amb morosos, okupes o vàndals no es correspon amb la realitat», ha afegit.

A més, la ministra ha assenyalat que la llei de vivenda, que portarà al Consell de Ministres el 26 d’octubre, haurà de passar per una tramitació parlamentària en la qual espera que s’obri la negociació amb la resta de partits polítics i sigui «una llei de tots».

En matèria de Vivenda, Sánchez ha assegurat que els Pressupostos de l’any vinent compten amb la partida més gran de la història: 3.290 milions d’euros, un 50% més que la d’aquest any i set vegades superior a la dels anteriors Governs.