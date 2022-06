L’Ajuntament de Figueres ha posat en marxa l’Oficina Local d’Habitatge i obre una pàgina web d’habitatge: habitatgefigueres.cat. L’obertura del web es fa coincidint amb la convocatòria del bo jove de lloguer.

La nova pàgina web és la seu virtual de la nova oficina local d’habitatge que ha començat a funcionar el mes de maig del 2022. Des del 2012, aquest servei s'havia cedit al Consell Comarcal. L’oficina esdevé la finestreta única en habitatge a Figueres. Amb seu a l’OMAC, disposa d’una àrea de treball per als tècnics, dos despatxos privats d’atenció i d’una taula d’atenció al públic de la pròpia OMAC. Des del web es facilita tota la informació d’ajudes, subvencions, habitatge de protecció oficial i convocatòries d’habitatge públic municipal així com de la borsa de lloguer social i també sobre les cèdules d’habitabilitat i subvencions en rehabilitació, tant de les convocatòries pròpies de l’Ajuntament com les de l’oficina de rehabilitació d’habitatge vinculades a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i als Fons Europeus/Next Neneration.

Al web també s’hi poden trobar els estudis i dades relacionades amb l’habitatge a Figueres així com les normatives vigents i els convenis signats amb l’AHC. A través de la web també es pot demanar hora per atenció presencial i també es poden realitzar consultes telefòniques i via correu electrònic.

A més, s’hi pot trobar tota la informació sobre la convocatòria del bo jove de lloguer, que es podrà sol·licitar a partir d'aquest dimecres 8 de juny a les 9 del matí via telemàtica o presencial demanant hora a l’oficina a través de la pàgina web d’habitatge o de la pròpia Oficina municipal d’atenció ciutadana.

Per activar la nova oficina i poder oferir un servei de qualitat s’han incorporat nous tècnics i actualment l’OLH Figueres disposa d’un equip format per un TAG, una Educadora social, un Tècnic d’Habitatge, una Arquitecte, un Aparellador, un Agent Verificador i 4 auxiliars administratius.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "una de les nostres prioritats és donar resposta a les necessitats d'habitatge que hi havia a la ciutat. L'objectiu final és el d'augmentar el parc públic d'habitatge, sobretot entre els joves i la gent gran. L'habitatge és un dret i com a administració, l'hem de fer realitat".

Per la seva banda, el regidor d'Habitatge, José Castellón, ha afegit que "és un orgull presentar avui aquesta nova eina per apropar a la ciutadania la informació referent a l'habitatge".