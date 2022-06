La directora general de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), Alba Balcells Barril, i el president de la Fundació Institut Català del Suro (ICSuro), Joan J. Puig, han signat un conveni de col·laboració que referma el compromís de l’Incavi amb el sector surer català a través de la promoció de l’ús del tap de suro «com a element d’assegurament de la qualitat del vi i pel seu impacte positiu per a la sostenibilitat, l’economia circular i la fixació d’ocupació en l’entorn rural».

Amb aquest conveni l’Incavi es compromet a difondre entre les DO catalanes, entre ells la DO Empordà, i el conjunt del sector, «a promoure l’ús de tap de suro català i a continuar apostant per la recerca i la transferència de coneixement de bones pràctiques d’embotellament, tipus de taps del mercat i els seus ajustaments a cada tipus de vi». També és previst desenvolupar controls de qualitat i anàlisis sensorials per assegurar la qualitat a través del Panel Oficial de Tast de Vins de Catalunya, eina pionera amb un mètode científic propi.

D’altra banda, des de l’ICSuro, amb una notable presència a l’Empordà, es vetllarà «per la sostenibilitat, el manteniment de l’activitat social i la promoció socioeconòmica del sector surer i la seva complementarietat amb el sector vitivinícola traslladant el seu coneixement als equips tècnics i d’investigació de l’Incavi».

Producció1.420 milions de taps a l’any

Actualment, a Catalunya, es fabriquen 1.120 milions de taps d’escumós i uns 300 milions de taps de vi tranquil anualment. Més del 50% es dedica a l’exportació a més d’una cinquantena de països. Bona part d’aquest suro procedeix dels boscos de comarques productores, com l’Alt i el Baix Empordà o la Selva. El sector del vi a Catalunya és punter en sostenibilitat i en aplicar tècniques de gestió a la vinya i als cellers que tinguin un menor impacte mediambiental. En aquesta línia, des de l’Incavi es considera important que les indústries auxiliars al sector «també avancin en aquesta mateixa direcció».