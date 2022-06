La filial brasilera d’Iberdrola, Neoenergía, ha debutat aquest dimarts a la borsa espanyola a través de Latibex, un mercat integrat exclusivament per valors llatinoamericans que té com a divisa de cotització l’euro, amb una alça del 2,3%, fins als 3,57 euros per acció, segons ha informat l’empresa, ja que un problema tècnic ha impedit veure la cotització després del toc de campana realitzat pel conseller delegat de l’empresa, Mario Ruiz-Tagle, i el director gerent de Latibex, Jesús González Nieto.

La companyia, que debuta en el parquet espanyol amb una capitalització de 4.263 milions d’euros, busca amb aquesta estrena expandir la seva base d’inversors a Europa, després d’una espera de més de dos anys a la recerca del «millor moment» per al seu debut per la pandèmia del coronavirus, segons ha revelat Ruiz-Tagle. Controlada en un 53,5% per l’elèctrica espanyola (el fons Previ en té un 30,3% mentre, i un 16,2% està en mans d’altres inversors –‘flee float’–, dels quals el 2,7% són persones físiques), Neoenergía és la segona companyia en distribució elèctrica al Brasil amb un total de prop de 700.000 quilòmetres de línies elèctriques i el control de cinc distribuïdores presents en 18 estats més el districte federal del país. A més, té 5.200 megawatts instal·lats, dels quals el 80% són ‘verds’, i una cartera de 16 milions de clients (un 18% del total del mercat) després d’una inversió de 65.000 milions de reals (uns 12.500 milions d’euros) des de la seva creació el 1995. Neoenergía, que té una plantilla de més de 15.000 persones, va facturar 41.120 milions de reals brasilers (8.100 milions d’euros) el 2021, amb un creixement del 32%, i va obtenir un benefici net de 3.925 milions de reals (744 milions d’euros), un 40% més el 2021. En declaracions a la premsa, el director executiu de control i planificació patrimonial de Neoenergía, Eduardo Capelastegui, ha destacat que la incorporació a Latibex «obre la porta» a la companyia a inversors europeus «de llarg termini i estables». «Avui dia per a un espanyol comprar una acció de Neoenergía és molt complicat, gairebé impossible», ha indicat Capelastegui. «Això (el debut a Latibex) permetrà que persones físiques puguin comprar accions bastant ràpid i en euros», ha afegit. El que sona com a futur director general de la filial brasilera (Mario Ruiz-Tagle podria substituir Ángeles Santamaría al capdavant d’Iberdrola España, segons va avançar ‘El Periódico de la Energía’) ha destacat que el Brasil és un país amb una regulació «molt definida» en la seva aposta per les renovables. «L’aposta és ferma i som allà per aprofitar aquesta oportunitat», ha indicat. Després de ser preguntat per la privatització de la brasilera Electrobras, l’elèctrica més gran d’Amèrica Llatina, Capelastegui ha assegurat que suposarà incorporar «més competència al mercat» amb un ‘player’ molt gran». «Ens trobarem en les subhastes i altres processos competitius que hi ha ara», ha afegit.