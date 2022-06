El lobby ferroviari Ferrmed proposa fer noves terminals de mercaderies a l'estació de Celrà i a l'aeroport de Girona. L'entitat ha presentat a la Cambra de Comerç les primeres conclusions de l'estudi d'abast europeu sobre les necessitats de futur que té el transport de mercaderies per tren. A la demarcació, les prioritats que Ferrmed posa damunt la taula, en síntesi, continuen essent les mateixes que fa temps: tirar endavant l'estació de l'AVE a l'aeroport, desencallar la terminal intermodal de Vilamalla i implantar l'ample de via europeu entre Figueres i Portbou. El president del lobby, Joan Amorós, també ha afirmat que l'opció estatal d'integrar mercaderies amb trens de passatgers serà "un desastre".

L'estudi que està fent Ferrmed se centra en les necessitats de futur del transport de mercaderies per tren a nivell europeu. Vol proposar solucions per impulsar la combinació carretera-ferrocarril a tota la UE a l'hora de millorar el transport terrestre de mercaderies.

De fet, el document posa en relleu que el transport de mercaderies amb ferrocarril està "estancat", perquè fa temps que suposa tan sols el 18% del seu trànsit terrestre. I també alerta que, a l'estat espanyol, la situació és encara més crua, perquè aquest percentatge davalla fins al 4%.

El lobby ja té les primeres conclusions d'aquest estudi d'abast europeu. I aquest divendres, el seu president, Joan Amorós, les ha presentades en una sessió a la Cambra de Girona. I lògicament, aquelles demandes que l'estudi fa per al territori han centrat part de la seva intervenció.

A grans trets, a les comarques gironines, l'estudi de Ferrmed torna a insistir de nou en aquelles infraestructures que fa temps que s'arrosseguen. Joan Amorós subratlla que, a la demarcació, les obres "més prioritàries" són l'estació de l'AVE a l'aeroport, estendre l'ample de via europeu al tram Figueres-Portbou (inicialment a una via, i més endavant a l'altra) i tirar endavant la nova terminal intermodal de Vilamalla. Sobretot, assegura el lobby, pensant en la implantació d'Amazon a la zona -que ja hi construeix un centre logístic- i altres empreses que s'estableixin al Logis Empordà.

A Celrà i a l'aeroport

L'estudi, però, també fa un pas més enllà. I proposa implantar dues noves terminals de mercaderies a les comarques gironines. Una a l'estació de Celrà, i l'altra a l'aeroport de Girona. Ferrmed també posa en relleu que la demarcació s'està quedant enrere amb el transport de mercaderies per tren. Perquè segons destaca, l'estació de mercaderies de Girona -a la zona del Mas Xirgu- en rep anualment unes 2.000 tones.

I això, diu el lobby, queda lluny de l'escenari que fixa la directiva europea per al 2030 (que reclama que el 30% de les mercaderies es transportin amb tren). És a dir, que Girona hauria d'arribar a les 20.000 tones de mercaderies en menys de deu anys.

Durant la seva intervenció davant la Cambra de Comerç, Joan Amorós també ha criticat l'aposta estatal per integrar les mercaderies amb els trens de passatgers. Segons ell, això serà "un desastre" i anirà en detriment de les dues modalitats de transport.

"Inversió baixa"

Durant la conferència, la Cambra de Comerç de Girona també ha aprofitat per tornar a criticar la manca d'inversió en infraestructures estatals que arrosseguen les comarques gironines. El seu president, Jaume Fàbrega, i el de l'Àrea d'Ordenació del Territori de la Cambra, Àlex Gilabert, han criticat que durant el 2021 allà on s'ha fet més palès "l'escàs nivell d'execució" és amb les obres relatives a l'AVE, les infraestructures d'Adif i Aena i el desdoblament nord de l'N-II.