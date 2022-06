El turisme és la principal font d’ingressos a l’Alt Empordà i, Roses, que acull aproximadament vuitanta mil turistes al pic de l’estiu, n’és un dels municipis més representatius. Quan arriba la temporada d’estiu, un munt de turistes arriben a Roses i la població es veu gairebé quintuplicada. És precisament el moment en què els joves comencen a treballar ja que han acabat l’any escolar. Tothom sap que «a la Costa Brava, si t’esforces un mínim per buscar feina d’estiu, la trobes», així ho afirmen Ànnia Coll, Ot Prieto, Ton Pont i Pau López. Tots quatre han treballat a Roses en diferents sectors i tenen clar que «trobar feina de temporada no és massa complicat». Tot i això, Ànnia recalca que «és millor entregar el currículum a diverses empreses, no és tan fàcil com portar-lo a una sola empresa i que t’agafin directament».

La jove figuerenca de vint-i-dos anys va començar a treballar fa sis anys pel mateix motiu que molts altres adolescents: «Perquè estic estudiant i per poder-me pagar uns extres». No obstant això, l’estiu passat va començar a treballar d’administrativa «no ho faig exclusivament pels diners, sinó que també ho faig per anar entrant en el món laboral, perquè faig una feina que m’agrada i està, en certa manera, relacionada amb el que estudio. A més, em serveix per anar agafant més experiència» explica Ànnia.

Tant Ànnia com Ton i com Ot, consideren que «treballar no priva de gaudir de l’estiu». De fet, «el millor estiu que vaig passar, va ser l’estiu que més vaig treballar» assegura Ànnia. Ton hi afegeix que «una part de l’estiu consisteix en treballar, es gaudeix igualment». Ell mateix conclou: «A casa meva sempre m’han dit que s’ha de treballar a l’estiu. Treballar mai és dolent, encara que no t’agradi la feina, sempre s’aprèn i se’n treu profit».

Una bona part dels joves estudiants acaben realitzant que, contràriament al que tothom pensa, laborar enriqueix l’estiu i permet gaudir-lo igual o més que sense treballar. Així ho explica l’estudiant de belles arts de dinou anys que diu que «em va bé treballar a l’estiu. M’obliga a tenir una rutina i em sento més realitzat, em sento millor amb mi mateix». «En canvi fa tres anys, quan tots els meus amics treballaven i jo no, no tenia res a fer. Va ser un estiu molt avorrit» confessa Ot. Prieto apunta també que, com molts joves amb sort, «els pares em paguen els estudis i tot el que és essencial. Treballo per permetre’m coses que sinó no podria fer; com sopar a un restaurant o fer un viatge amb els amics». Ot afirma que «trobar una feina que estigui relacionada amb els estudis que fas és millor i fa que t’impliquis més però a aquesta edat, no és, ni molt menys, una condició fonamental». Conclou: «Jo estudio belles arts i vaig treballar dos estius d’auxiliar de mariner, i en trec una experiència molt positiva».

Per la seva part, Pau López també treu una bona experiència de la feina que va fer com a ajudant de cambrer en un restaurant de Roses ja que «ara em resulta més fàcil trobar feina de cambrer perquè ja tinc experiència i això, els bars i restaurants, ho valoren molt positivament». Ara bé, el de Garrigàs també diu que «jo ja tenia clar que volia tenir uns bons estudis però aquesta feina, tot i que m’ho vaig passar molt bé, em va motivar encara més a continuar estudiant». «A més a més, a l’estiu a Roses hi ha molta gent i em va servir per adonar-me del que és una feina dura» culmina Pau.

Per últim, Aleix Bahí, que el darrer estiu va treballar de repartidor de begudes en una empresa altempordanesa, no valora tan positivament aquesta feina, ja que considera que va ser un «treball massa pesat i carregós». «Em passava cada dia de vuit del matí a quatre de la tarda dins d’un camió. Baixava únicament per a descarregar les begudes a la botiga, bar o restaurant que tocava. Fins i tot, havia de menjar dins del camió i mentre conduïa» afegeix el de Santa Llogaia d’Àlguema. Aleix acaba: «La part positiva va ser que vaig aprendre a moure’m pels llocs i a espavilar-me tot sol».