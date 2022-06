Pau Castillo (Figueres, 1997) és arqueòleg graduat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Està especialitzat en Patrimoni, i ha treballat en diverses excavacions arqueològiques, com la de Santa Maria de Vilabertran i la de Santa Creu de Rodes. Actualment, es troba immers en el seu projecte Surcast, una empresa que aplica la tecnologia a la conservació del patrimoni i que ofereix diferents serveis dins l’àmbit de la investigació, gestió, difusió i conservació del patrimoni.

El jove figuerenc Pau Castillo ha estat distingit amb el guardó principal dels Premis Emprenedors de l'Alt Empordà 2022 per aquest projecte.

Com neix aquesta iniciativa?

Aquest és el resultat de les necessitats amb què em vaig anar trobant per poder treballar en el meu sector, el de la cultura patrimonial. Vaig començar a tenir ofertes per fer feina en museus de la comarca, com La Farinera de Castelló d’Empúries, el Museu del Joguet i el Museu de l’Empordà, per portar a terme diverses tasques de documentació i inventari, però per fer-les necessitava que fos autònom. I així ho vaig fer, vaig anar fent feinetes, i a poc a poc vaig veure que podia tirar per aquí. I és per això que decideixo donar una marca, una identitat al projecte. Això va ser el setembre de l’any passat.

Tanmateix, l’embrió del projecte el trobem temps abans.

Sí. Tot i que l’empresa neix al setembre, el 2020, a l’estiu de la pandèmia, ja vaig estar rumiant. Aquell any no vaig aconseguir feina d’estiu, i vaig començar a mirar quins eren els àmbits econòmics del sector cultural que amb la pandèmia havien anat a l’alça. I vaig veure que els museus virtuals, els models 3D, els drons, etcètera, cada cop tenien més demanda. I vaig dir, això m’agrada, cada cop anirà a més, i a l’Alt Empordà no hi ha molta gent que s’hi dediqui.

Certament, aquesta és una idea innovadora.

Sí. És per això que em vaig començar a formar, em vaig treure el curs de pilot de dron, vaig aprendre el tema de 3D, fotometria aplicada al patrimoni. I vaig començar a tenir una formació especialitzada, i a partir d’aquell moment sempre que podia la posava en pràctica. Però professionalment, com deia, no ha estat fins fa pocs mesos que he aplicat aquests coneixements.

En aquest sentit, quins projectes té ara entre mans?

Ara estic treballant en projectes en diversos museus, ja que són feines anuals. Els treballs al Museu de la Farinera ja estan acabats, i tinc pendent el del Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal d’Empordà. Sempre que pugui i que els museus estiguin interessats, podré fer aquestes tasques de documentació.

Així mateix, també ofereix tasques de suport a excavacions arqueològiques.

Sí. A partir de l’obtenció de les plantes o alçats dels edificis dels jaciments que es volen excavar, faig suport d’excavació. I com que el meu pare és topògraf, molts cops ens compenetrem per fer aquesta mena de feina.

Tot i que Surcast ja ofereix diversos serveis, té pensat ampliar-ne l’oferta?

Sí. En un futur una cosa que m’agradaria fer és reconstruccions virtuals. És a dir, a partir de fer una certa investigació de les excavacions i dels seus resultats, fer una reconstrucció d’un edifici en ruïnes, per exemple, tal com era en la seva època. Això encara no ho sé fer, i estic en procés d’aprendre-ho.

Diuen que tot esforç té recompensa, i en el seu cas ha quedat palès amb el primer Premi Emprenedors Alt Empordà 2022. Com valora aquest guardó?

Aquest premi és una oportunitat. El cert és que la recompensa econòmica, és gairebé el de menys. L’important és que es doni a conèixer el meu projecte, que molta gent de les principals institucions i entitats de la comarca el coneguin. A més, estic molt il·lusionat de poder treballar del que m’agrada; he invertit molts esforços. Sembla que el projecte té futur, i més després d’haver rebut el premi.