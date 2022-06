El sector pirotècnic preveu incrementar les vendes per aquest Sant Joan per sobre de les registrades l'any 2021, el primer en què es va recuperar una certa normalitat des de l'esclat de la pandèmia. Si en la campanya anterior es van registrar uns 18 MEUR en vendes, un més que el darrer any abans de la crisi sanitària, el 2019, per aquest 2022 calculen arribar als 19 MEUR. Això serà possible malgrat el bloqueig del port de Xangai, a la Xina, que ha fet endarrerir l'enviament de producte. Davant la possibilitat que no arribés fins passada la revetlla, les empreses del sector han tendit a contractar productors i mà d'obra d'arreu de l'Estat, i així esquivar una situació amb greus perjudicis per als venedors de petards.

Les empreses del sector ja van poder celebrar un Sant Joan amb tota normalitat, a les portes de la primera retirada de les mascaretes a l'aire lliure. Després d'una forta sotragada al 2020, quan la pandèmia va reduir al petit comitè les celebracions de la revetlla i, per tant, el volum de vendes, l'any passat es va aixecar de nou el vol amb uns bons resultats, que aquest any es preveuen superar.

"Les vendes al 2021 van ser millors que al 2019, i al 2022 esperem que el temps ens acompanyi i puguin pujar entre un 5% i un 6%, al 2019 les vendes van ser de 17 MEUR i al 2021 de 18 MEUR; si arribem aquest any als 19 MEUR seria perfecte", assegura el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell.

Producte bloquejat

La campanya, però, no ha estat flors i violes. Quan semblava que els problemes per la covid s'havien deixat enrere d'una vegada per totes amb la caiguda de les restriccions més dures, el bloqueig del port de Xangai, tancat durant dues setmanes, ha fet que la mercaderia xinesa no pugui arribar en les dates previstes.

"El producte xinès sempre arriba entre finals de maig i principis de juny, però el col·lapse de Xangai ha fet que no pugui arribar fins la darrera setmana o fins i tot passat Sant Joan", assegura Vilardell. Davant d'aquesta possibilitat, van optar per buscar la menar de produir des de l'Estat, un fet que, entre d'altres, els aportaria més rapidesa en el lliurement.

Això ha fet que les empreses pirotècniques catalanes, però també d'ubicades al País Basc i principalment al País Valencià, entre d'altres, hagin hagut de reforçar-se de cara aquesta campanya i incrementar personal. Vilardell assegura que això no ha implicat un sobrecost, perquè els diners que tenien previstos invertir en el transport de producte des de la Xina s'ha revertit en la contractació d'empreses del territori: "Només la nostra empresa ha permès la contractació d'una trentena de persones", explica Vilardell, que també és propietari de la firma Petards CM.

Als problemes de transport s'hi ha sumat les limitacions de producció a la Xina, on s'ha reduït el gramatge màxim permès en els petards després dels múltiples accidents que s'han registrat en fàbriques del país. És per aquest motiu que firmes com la de Vilardell han establert un pla per concentrar cada cop més la producció de petards, així com l'elaboració dels corresponents lots, a l'Estat, una situació que en aquesta campanya ja s'ha produït, passant del 5% del total registrat fins l'any passat a més del 50% que s'elabora aquí.

"El nostre projecte és comprar cada cop més aquí, i estem pendents d'adquirir un taller per a poder fabricar el nostre producte", assenyala Vilardell, que reconeix que no es podrà concentrar la totalitat de la producció perquè hi ha productes xinesos que no es poden substituir.

Pel que fa a la tendència, Vilardell confirma que hi ha un predomini cada cop més de la font de colors per davant del tro. Aquest fet respon a la sensibilitat cada cop més instaurada de la seguretat en el llançament de producute, sobretot pensant en la canalla, i el respecte pels animals, entre d'atres.

Per aquest motiu, l'oferta de lots amb petards de baix gramatge i sobretot fonts per a tots els públics augmenta en els catàegs dels venedors. No obstant, les grans bateries de coets, els petards amb tro fort i les traques segueixen tenint la seva sortida.